Гвардиола извинился перед Джеррардом

Стивен Джеррард и Демба Ба Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

Защищая свой клуб после выдвинутых Премьер-Лигой обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей, Гвардиола в саркастической манере вспомнил, что Джеррард поскользнулся в роковом для "Ливерпуля" матче против "Челси" в апреле 2014.

Свою пресс-конференцию перед матчем против "Арсенала" Гвардиола начал того, что извинился перед Джеррардом. Перед этим Хосеп также лично поговорил со Стивеном.

"Я приношу извинения Стивену Джеррарду за необязательные и глупые комментарии, которые я произнес насчет него в предыдущий раз".

"Он знает, как сильно я восхищаюсь им, его карьерой и тем, что он сделал для этой страны, в которой я живу".

"Я стыжусь из-за того, что я сказал, потому что он не заслуживает этого. Я искренне считаю, что произнес те комментарии на своей предыдущей пресс-конференции, чтобы защитить свой клуб, который я представляю, но выделять его имя было глупо".

"Я приношу ему извинения, и я сказал это ему лично, но я также говорю это на публику. Мне так жаль его, его жену Алекс, детей и семью", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Джеррард, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 593

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Последние комментарии:




  1. suddenly 14.02.2023 19:16 # suddenly
    https://vk.cc/clAP1l

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  2. makeewadim 14.02.2023 19:12 # makeewadim
    гвардиол интегрировался в англ реалии

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  3. mancunia-planet 14.02.2023 19:04 # mancunia-planet
    Молодец.

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  4. true-manc 14.02.2023 19:03 # true-manc
    > Он знает, как сильно я восхищаюсь им, его карьерой и тем, что он сделал для этой страны, в которой я живу"

    Это он про привоз свини жи в матче с Францией, когда лузерпульская собака на Анри выкатила ахахахаха норм Пеп продолжает тонко какать на песика, скузня схавает)

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  5. gameboy 14.02.2023 19:03 # gameboy
    >Мне так жаль его

    Ахаххаха ору

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