Гвардиола извинился перед Джеррардом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

Защищая свой клуб после выдвинутых Премьер-Лигой обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей, Гвардиола в саркастической манере вспомнил, что Джеррард поскользнулся в роковом для "Ливерпуля" матче против "Челси" в апреле 2014.



Свою пресс-конференцию перед матчем против "Арсенала" Гвардиола начал того, что извинился перед Джеррардом. Перед этим Хосеп также лично поговорил со Стивеном.



"Я приношу извинения Стивену Джеррарду за необязательные и глупые комментарии, которые я произнес насчет него в предыдущий раз".



"Он знает, как сильно я восхищаюсь им, его карьерой и тем, что он сделал для этой страны, в которой я живу".



"Я стыжусь из-за того, что я сказал, потому что он не заслуживает этого. Я искренне считаю, что произнес те комментарии на своей предыдущей пресс-конференции, чтобы защитить свой клуб, который я представляю, но выделять его имя было глупо".



"Я приношу ему извинения, и я сказал это ему лично, но я также говорю это на публику. Мне так жаль его, его жену Алекс, детей и семью", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.