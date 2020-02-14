Гвардиола извинился перед Джеррардом
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.
Защищая свой клуб после выдвинутых Премьер-Лигой обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей, Гвардиола в саркастической манере вспомнил, что Джеррард поскользнулся в роковом для "Ливерпуля" матче против "Челси" в апреле 2014.
Свою пресс-конференцию перед матчем против "Арсенала" Гвардиола начал того, что извинился перед Джеррардом. Перед этим Хосеп также лично поговорил со Стивеном.
"Я приношу извинения Стивену Джеррарду за необязательные и глупые комментарии, которые я произнес насчет него в предыдущий раз".
"Он знает, как сильно я восхищаюсь им, его карьерой и тем, что он сделал для этой страны, в которой я живу".
"Я стыжусь из-за того, что я сказал, потому что он не заслуживает этого. Я искренне считаю, что произнес те комментарии на своей предыдущей пресс-конференции, чтобы защитить свой клуб, который я представляю, но выделять его имя было глупо".
"Я приношу ему извинения, и я сказал это ему лично, но я также говорю это на публику. Мне так жаль его, его жену Алекс, детей и семью", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
14.02.2023 19:00
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гвардиол интегрировался в англ реалии
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Молодец.
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> Он знает, как сильно я восхищаюсь им, его карьерой и тем, что он сделал для этой страны, в которой я живу"
Это он про привоз свини жи в матче с Францией, когда лузерпульская собака на Анри выкатила ахахахаха норм Пеп продолжает тонко какать на песика, скузня схавает)
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>Мне так жаль его
Ахаххаха ору
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