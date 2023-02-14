Ли Мейсон отстранен на судейства на 24-й тур Премьер-Лиги

Арбитр VAR Ли Мейсон был отстранен от работы на ближайший тур Премьер-Лиги.

51-летний Мейсон, завершивший карьеру рефери в поле, является одним из нескольких арбитров, которые работают исключительно с системой VAR в Премьер-Лиге.



Однако в минувший уикенд Мейсон допустил грубейшую ошибку. Ли одобрил ответный гол "Брентфорда" в матче против "Арсенала", проглядев офсайд у отдававшего результативную передачу Кристиана Нергора.



В результате Мейсон не получил назначения на матчи 24-го тура, что будет сыгран в ближайший уикенд, и это можно считать своего рода наказанием для арбитра, за ошибку которого судейский корпус был вынужден принести публичные извинения.



Что касается Джона Брукса, который, работая на VAR, ошибочно отменил гол "Брайтона" против "Кристал Пэлас" и который затем был снят с матчей "Ливерпуль" против "Эвертона" и "Арсенал" против "Манчестер Сити", то он вернется в качестве четвертого арбитра в поединке "Астон Виллы" и "Арсенала" в субботу.