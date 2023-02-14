Анонс матча "Милан" — "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" возьмет старт на стадии плей-офф Лиги Чемпионов с выездного матча против "Милана".

Чтобы попасть в 1/8 финала элитного европейского соревнования, "Тоттенхэму" пришлось проявить характер. В заключительном матче группового этапа против "Марселя" подопечные Антонио Конте одержали волевую победу, забив решающий гол в компенсированное время (1:2), благодаря чему заняли первое место в квартете.



Правда, с тех пор "Тоттенхэм" проиграл половину из своих 10 матчей в Премьер-Лиге и опустился за пределы топ-4.



"Милан" в Серии А выступает похожим образом и тоже занимает только пятое место. Защита титула Серии А у "россонери" совершенно не сложилась.



- Это будет пятая официальная встреча "Милана" и "Тоттенхэма". "Шпоры" не проиграли ни одной из четырех предыдущих (2 победы, 2 ничьи).



- "Милан" и "Тоттенхэм" встречались в 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2010/11. Тогда "шпоры" взяли верх 1:0 по сумме двух матчей благодаря голу Питера Крауча.



- Прежде "Тоттенхэм" трижды играл на "Сан-Сиро" в Лиге Чемпионов, одолев "Милан" и дважды уступил "Интеру", а три из пяти голов "шпор" в этих матчах забил Гарет Бэйл.



- Антонио Конте как тренер выиграл восемь из девяти последних матчей против "Милана" (1 поражений).



- Конте выиграл все три последних выезда к "Милану" с общим счетом 7:0.



- "Милан" играет в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с сезона 2013/14.



- "Милан" не забивал в девяти из 14 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.



- Конте может всего лишь во второй раз в своей тренерской карьере выиграл два выездных матча Лиги Чемпионов подряд.



- 63% своих голов (5/8) в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" забил после передач с флангов — больше всех.



- Нападающий "Милана" Оливье Жиру поучаствовал в шести голах своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Вингер Иван Перишич отдал три результативные передачи в пяти матчах за "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов.



За последнее время "Тоттенхэм" потерял с травмами Уго Льориса, Ива Биссума, Родриго Бентанкура и Райана Сессеньона. Кристиан Ромеро доступен после матча дисквалификации, а вот Пьер-Эмилю Хейбьергу только предстоит искупить свое наказание.



Лига Чемпионов. 1/8 финала . Первый матч

"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз