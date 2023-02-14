Марш согласился возглавить "Саутгемптон"

Джесси Марш согласился занять вакантную должность главного тренера "Саутгемптона".

Напомним, Марш был уволен из "Лидса" только 6 февраля, а уже на прошлой неделе Джесси вступил в переговоры с "Саутгемптоном", который тем временем отказался от услуг Натана Джонса.



Как сообщает The Guardian, в понедельник Марш и "Саутгемптон" совершили прорыв в переговорах, и 49-летний американец согласился возглавить "святых".



На "Сент-Мэри" ожидают, что Марш взбодрит коллектив и привьет команде стиль, похожий на Ральфа Хазенхюттля, предшественника Джонса.



Если не случится никаких сюрпризов, Марш дебютирует на тренерском мостике "Саутгемптона" в выездном матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.