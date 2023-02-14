Джеймс: "Челси" станет одной из лучших команд в мире"
Защитник "Челси" Рис Джеймс считает, что "синие" встали на путь к становлению в качестве одной из лучших команд в мире.
За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, подписав 18 новых игроков.
Несмотря на то, что сейчас команда Грэма Поттера занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, Джеймс убежден, что "синие" смогут стать доминирующей силой в Англии и Европе.
"Я не думаю, что есть такой трофей, который "Челси" не может выиграть. Когда это произойдет, я не знаю".
"Думаю, именно такую команду мы стоим, такую инфраструктуру в клубе создаем, и мы приглашаем всех этих молодых игроков".
"Думаю, когда мы больше сыграемся, и каждый наберется опыта, мы станем одной из лучших команд в мире", — цитирует Джеймса Daily Mail.
14.02.2023 15:00
Просмотров: 370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С тобой вместе иншаллах
(ответить)
Трофеи - в ДНК Челси. Независимо от владельца, это клуб будет всегда выигрывать.
(ответить)
все мы верим в чупси)
(ответить)
"Я не думаю, что есть такой трофей, который "Челси" не может выиграть. Когда это произойдет, я не знаю"
Явно не в этой жизни)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий