Джеймс: "Челси" станет одной из лучших команд в мире"

Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс считает, что "синие" встали на путь к становлению в качестве одной из лучших команд в мире.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, подписав 18 новых игроков.

Несмотря на то, что сейчас команда Грэма Поттера занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, Джеймс убежден, что "синие" смогут стать доминирующей силой в Англии и Европе.

"Я не думаю, что есть такой трофей, который "Челси" не может выиграть. Когда это произойдет, я не знаю".

"Думаю, именно такую команду мы стоим, такую инфраструктуру в клубе создаем, и мы приглашаем всех этих молодых игроков".

"Думаю, когда мы больше сыграемся, и каждый наберется опыта, мы станем одной из лучших команд в мире", — цитирует Джеймса Daily Mail.


Метки Джеймс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2023 15:00

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  1. sisyazavr 14.02.2023 15:52 # sisyazavr
    С тобой вместе иншаллах

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  2. gucman 14.02.2023 15:38 # gucman
    Трофеи - в ДНК Челси. Независимо от владельца, это клуб будет всегда выигрывать.

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  3. scauzer11 14.02.2023 15:18 # scauzer11
    все мы верим в чупси)

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  4. bad-crew 14.02.2023 15:15 # bad-crew
    "Я не думаю, что есть такой трофей, который "Челси" не может выиграть. Когда это произойдет, я не знаю"

    Явно не в этой жизни)

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