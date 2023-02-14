Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

"Арсенал" снова потерял очки, тогда как "Манчестер Сити" на этот раз не стал прощать оплошность "канонирам" и подтянулся в чемпионской гонке. "Манчестер Юнайтед" готов присоединиться к разборкам двух лидеров, а "Саутгемптон" все больше напоминает приговоренного к вылету — об этом и другом в традиционных итогах тура Премьер-Лиги.





"Сити" сосредоточен на своих проблемах на футбольном поле



Как будто более 100 обвинений в финансовых нарушениях было недостаточно для повышенной мотивации "Манчестер Сити" в матче с "Астон Виллой", но "горожане" получил еще одну причину, чтобы победить в воскресенье — "Манчестер Юнайтед" оттеснил "горожан" на третье место, обыграв "Лидс" и, команде Пепа Гвардиолы нужно было достойно ответить на эту "наглость" "красных дьяволов".



"Горожане" ответили эффектно — уже к перерыву счет стал 3:0 в их пользу. Журналисты даже не успели разобраться в новой схеме Хосепа Гвардиолы и новой роли Бернарду Силвы, а "Вилла" уже вынуждена была капитулировать. Если в отложенном матче с "Арсеналом" в среду они сыграют так же, есть все шансы вернуться на вершину лиги.



У "Сити" много проблем за пределами поля, но Гвардиола пока что сосредоточился на тех проблемах, которые были у его команды в последних матчах. С возвращением Лиги Чемпионов ему нужно ускориться с поиском оптимальных сочетаний на поле, так как не исключено, что у Хосепа остался всего один шанс все же привезти в Манчестер Кубок чемпионов.



"Арсенал" стал слишком предсказуемым



Все знают, как будет играть "Арсенал" — состав "канониров" стал очень предсказуемым в силу кадровых проблем, с которыми столкнулся Артета, и в субботу был показательный момент, когда тренера "Брентфорда" Томаса Франка спросили, облегчило ли это подготовку к игре против них. "В каком-то смысле да", — ответил Франк.



Франк добавил, что против "Арсенала" по-прежнему непросто играть, потому что они делают то, что делают, очень хорошо. Но после второй неудачной игры — "Арсенал" не заслуживал победы над "Брентфордом", потерпев неудачу в поражении от "Эвертона", — разумно было задаться вопросом, сможет ли Микель Артета освежить стартовый состав своей команды к домашнему матчу против "Манчестер Сити" в среду.



Пришло ли время для Фабиу Виейра или Жоржиньо в полузащите? Будет ли субботний бомбардир Леандро Троссард на фланге? Артета предположил, что этот вопрос не возник бы, если бы "Арсенал" выиграл, что справедливо. Но они не победили и стали пошатываться, чем не преминет воспользоваться "Сити", если Артета не приведет команду в порядок. Менеджеру "Арсенала" предстоит обдумать важные решения перед ключевым поединком.



Джонс был тотальной ошибкой руководства "Саутгемптона"



Натан Джонс ожидаемо был уволен после безвольного поражения его команды от пребывавших вдесятером "волков" на "Сент-Мэри". "Вулверхэмптон" сменил менеджера где-то в то же время, что и "Саутгемптон", но выглядел полной противоположностью "святых" — злой, мотивированной командой, которая знает, что нужно делать на поле.



Натан Джонс был хорош в "Лутоне", где он мог спокойно работать с тем, что у него было. Его команда была очень надежной в обороне и очень вертикальной в атаке, и, как оказалось, ничего другого Джонс не может предложить своим работодателям. В "Саутгемптоне" у него был намного более талантливый набор игроков, и Джонс начал сомневаться под давлением общественности, подходит ли этим игрокам его философия.



Как итог, менеджер быстро потерял уважение команды, болельщиков и руководства, которое признало, что допустило тотальную ошибку, поверив в Джонса. У "Саутгемптона" все еще есть талантливые игроки, что было заметно и по матчу с "Вулверхэмптоном", но активировать их лучшие качества Джонс не мог по умолчанию, так как не обладал теми качествами, которые нужны этой команде. Права на ошибку у руководства "Сотона" уже нет, но и хорошего выбора специалистов на рынке тренеров — тоже.



Фелиш хорош, но есть ли смысл "Челси" строить игру вокруг арендованного игрока?



"Чем больше мы понимаем его, тем больше он понимает нас". Вердикт Грэма Поттера, вынесенный после матча Жоу Фелишу, возможно, носил оттенок некоего благонамеренного зоолога 1970-х годов, пытающегося заставить шимпанзе рисовать мелками, но он также вызвал ноту разочарования.



Фелиш — самый зрелый из новых молодых атакующих игроков "Челси". Жоау был проводником их лучших атакующих моментов в субботу. Но тот факт, что он арендованный игрок, без возможности выкупить его, на самом деле сбивает с толку, учитывая, что теперь он является частью команды, наводненной атакующими талантами, которые видятся инвестицией в будущее.



Какой смысл строить команду вокруг арендованного игрока в таких обстоятельствах? Неважно, насколько Поттеру удастся понять Фелиш, главная атакующая стрела в его колчане будет изъята в конце сезона. Возможно, "Челси" планировал использовать Фелиш для возвращения в зону Лиги Чемпионов, но сейчас уже очевидно, что эта задача становится практически невозможной. Нужно строить команду на следующий сезон, и насколько логично в этом полагаться на Феликса в качестве плеймейкера? Какой смысл играть через Жоау, не замечая рывков Мудрика?



Какой смысл в увольнении Марша?



"Лидс" уволил Джесси Марша несмотря на то, что под него покупались игроки из системы Red Bull, и многие эксперты говорили, что его команде сильно не везет в этом году, и она явно не добирает очков. Руководство "Лидса" все же уволило Марша, но, как оказалось, у них не было готового вариант его замены. И то, что происходит сейчас, похоже на комедию — "Лидс" дошел до того, что рассматривает вариант с приглашением Стивена Джеррарда, и даже уволенный из "Аякса" Альфред Шредер отказал им.



"Лидс" выглядел неплохо в матчах с "Манчестер Юнайтед" после увольнения Марша — и даже до того, в игре с "Ноттингем Форест". Команде явно не хватает бомбардира, и то, что Марш не смог разбудить Патрика Бэмфорда — проблема, но все же команда не выглядела безнадежной настолько, чтобы увольнять тренера, не имея вариантов для его замены.



Возможно, "Лидсу" стоит пойти по пути "Борнмута" и оставить Майкла Скубалу у руля команды — Джесси Марш оставил ему хорошее наследство, и этот тренер не станет все ломать в процессе, имея все шансы воспользоваться наработками американца, которые вполне могут, наконец, вывести "Лидс" на пик формы. Есть ощущение, что этот пик близок, и команда способна прибавить, но процесс поиска нового менеджера стал настолько хаотичным, что не исключен приход человека, способного разрушить все и обречь "Лидс" на вылет. Будет забавно, если "Лидс" пригласит другого человека из системы Red Bull в лице Ральфа Хазенхюттля, а уволивший его "Саутгемптон" подберет Джесси Марша — такой вариант выглядит вполне реальным сейчас.



Мэддисон — настоящий лидер "Лестера"



Станет ли Джеймс Мэддисон, впервые выведший "Лестер" на игру с повязкой, хорошим капитаном? Десятый номер "лис" считается шутником и не очень серьезным человеком, но он подал пример, забив гол и отдав голевую передачу в ворота "Тоттенхэма" в своем первом матче с капитанской повязкой.



Джонни Эванс, капитан клуба, большую часть сезона пропустил из игры из-за травмы, а его постоянный заместитель Юри Тилеманс тоже травмировался.



"Это первый раз, когда я возглавлял команду, и это было приятное чувство", — сказал Мэддисон. "Я так делал и раньше. Я вижу себя капитаном этой команды без повязки. Сейчас мне 26, и я один из самых опытных игроков. Большую часть недели я делаю это на разминке и в раздевалке, заводя парней".



Брендан Роджерс поддерживает тесные отношения с Мэддисоном, сказав: "Он — мой голос на поле, он видит игру на самом высоком уровне и работает над этим. В мое время он был бы очень влиятельным игроком".



Возрождение Виллиана — одна из причин подъема "Фулхэма"



"Фулхэм" — хорошая команда, которая может споткнуться и при этом оставаться на высоте. До субботы "Фулхэм" 30 дней не забивал в лиге. Они также сыграли вничью с "Сандерлендом" в Кубке Англии, но переигровка позволила им вернуть голевое чутье.



В матче против "Ноттингем Форест", потерявшего обоих центральных защитников из-за травм в первые 10 минут, "Фулхэм" уверенно реализовал свое преимущество. Они забили дважды, не пропустили ни разу и трижды попали в каркас ворот.



Их звездой был Виллиан, за половину сезона в "Фулхэме" забивший в три раза больше голов, чем в "Арсенале" за всю кампанию. Все три были жизненно важны: победа над "Лидсом", победа в дерби Западного Лондона с "Челси" и победный гол в матче с "Форест". На пути Виллиана стояли пять игроков "Ноттингема", так что ему нужно было попасть в верхний угол, и он попал, напомнив о своих лучших сезонах в "Челси". Напоминаем, что он пришел бесплатно.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru