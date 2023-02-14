Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что нарушил рекомендацию доктора и вернулся к работе раньше времени после операции.

1 февраля Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря, в результате пропустив победу 1:0 над "Манчестер Сити".



Однако еще в прошлый четверг Антонио вернулся к работе, а в минувшую субботу занял свое место у бровки во время проигранного матча против "Лестера" (4:1).



По словам Конте, он решил вернуться пораньше, потому что команда переживает сложный момент и нуждается поддержке.



"Рекомендацией доктора было отдохнуть 16 дней. Он советовал мне не возвращаться так рано, однако ты ощущаешь ответственность и хочешь быть со своими игроками в каждый момент".



"Я стараюсь контролировать свое состояние, особенно во время матчей. Пока игроки не могут слышать меня так, как мне бы хотелось. Но я чувствую себя гораздо лучше, чем прежде".



"Я все еще не на 100 процентов в порядке, но я иду на поправку, и мне очень важно быть с командой, работать с ними и вместе переживать сложные моменты. Потому что в последнее время нам не очень везет, мы перенесли три операции — одна моя и две у игроков".



"За последние семь дней мы получили четыре серьезные травмы. Поэтому нам очень важно оставаться сплоченными и обладать правильным духом, помогая другу другу гораздо больше, чем прежде. Так мы преодолеем этот сложный период", — цитирует Конте Evening Standard.