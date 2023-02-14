Салах назвал Байчетича лучшим игроком "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал полузащитника Стефана Байчетича лучшим игроком мерсисайдской команды в последнее время.

Накануне 18-летний Байчетич помог "Ливерпулю" одолеть своих соседей из "Эвертона" (2:0), показав отличную игру в центре поля.



Стефан стремительно ворвался в планы главного тренера "красных" Юргена Клоппа после паузы на Чемпионат Мира, и в этот период Салах не видит в команде игрока лучше.



"Он отличный игрок и человек, он всегда старается упорно трудиться".



"С момента, как он начал играть за нас, он является нашим, возможно, лучшим игроком. Надеюсь, он сохранит эту уверенность и продолжит в том же духе", — цитирует Салаха talkSPORT.