Салах назвал Байчетича лучшим игроком "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал полузащитника Стефана Байчетича лучшим игроком мерсисайдской команды в последнее время.
Накануне 18-летний Байчетич помог "Ливерпулю" одолеть своих соседей из "Эвертона" (2:0), показав отличную игру в центре поля.
Стефан стремительно ворвался в планы главного тренера "красных" Юргена Клоппа после паузы на Чемпионат Мира, и в этот период Салах не видит в команде игрока лучше.
"Он отличный игрок и человек, он всегда старается упорно трудиться".
"С момента, как он начал играть за нас, он является нашим, возможно, лучшим игроком. Надеюсь, он сохранит эту уверенность и продолжит в том же духе", — цитирует Салаха talkSPORT.
14.02.2023 12:00
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