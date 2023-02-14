Киоун предложил приостановить использование VAR в Премьер-Лиге

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун предложил приостановить использование системы VAR в Премьер-Лиге.

Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен двумя грубейшими ошибками арбитров VAR. Речь идет про ответный гол "Брентфорда" против "Арсенала" и незасчитанный гол "Брайтона" против "Кристал Пэлас".



По мнению Киоуна, Премьер-Лиге стоит задуматься о целесообразности использования VAR и, возможно, временно отказаться от этой технологии.



"А не достигли ли мы той стадии, когда стоит приостановить использование VAR, пока мы не будем делать это абсолютно правильно? Это просто вопиющие ошибки".



"Забыть начертить линии? Я пытаюсь сравнить это с любой другой работой и профессией".



"Конечно, мы хотим видеть прогресс в Премьер-Лиге, мы хотим быть первопроходцами и подавать пример".



"Однако нужно пересмотреть этот процесс, эти индивидуальные решения. Достаточно ли у нас людей в видеостудии?"



"На Чемпионате Мира в этой комнате находилось семеро, и почти все их решения были правильными, не так ли? То были хорошие люди, с хорошей подготовкой, профессионалы. Мы же допускаем ошибки".



"Возможно, у нас недостаточно людей. Возможно, они используют недостаточно времени, принимая решения. Просто не спеши, но прими правильное решение".



"Я вижу, что Ли Мейсон совершил серию ошибок, находясь в помещении VAR. Сколько ошибок допускается?"



"Возможно, им стоит пересмотреть работу системы и привлечь больше людей к принятию решений, потому что эти решения имеют большое значение".



"Я думаю про "Брентфорд". Люди скажут, что они заслуживали ответный гол, но офсайд есть офсайд".



"Нам говорили, что VAR не может ошибаться при определении голов, но они совершают вопиющие ошибки", — сообщил Киоун talkSPORT.