Конте: "Тоттенхэм" проваливается под давлением"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что некоторые его игроки склонны проваливаться, оказываясь под давлением.

"Тоттенхэм" очень нестабильно проводит этот сезон. Например, в минувший уикенд "шпоры" были разгромлены "Лестером" со счетом 4:1, хотя за неделю до этого победили "Манчестер Сити" (1:0).



Конте объясняет такую нестабильность недостаточной психологической стойкостью игроков, однако Антонио пытается это изменить.



"Если ты хочешь что-нибудь выиграть, достичь каких-нибудь целей или занимать хорошую позицию в Лиге Чемпионов или Премьер-Лиге, тогда тебе нужно быть стабильным".



"И как раз стабильности нам не хватает в этом году. Я постоянно говорю об этом со своими игроками. Очень сложно поддерживать концентрацию, очень сложно быть постоянно сосредоточенным".



"Это непростая задача. Мы работаем над этим. Постоянно играть под давлением — это хорошо для некоторых игроков и плохо для других".



"Иногда игроки ощущают себя мотивированными, в другой раз они испытывают столь сильное давление, что не могут проявлять себя".



"У них может быть период, когда они показывают хорошую игру, но они могут внезапно провалиться, потому что ощущают слишком большое давление".



"Мы работаем над этим, мы хотим сделать наших игроков более стойкими", — цитирует Конте The Independent.