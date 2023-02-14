Компани не удивлен успехами Артеты в "Арсенале"

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани заявил, что не удивлен успехами своего коллеги Микеля Артеты в "Арсенале".

К удивлению для многих, в этом сезоне "Арсенал" очень рано захватил лидерство в Премьер-Лиге и до сих пор удерживает первую строчку.



Однако для Компани это сюрпризом не стало. Венсан прекрасно знает Артету по совместной работе в "Манчестер Сити", где он был капитаном команды, а Микель — ассистентом главного тренера Хосепа Гвардиолы.



"Как и положено для любого тренерского штаба, он определенно был продолжением Пепа. В тренерском штабе он, наверное был тем, кто ближе к игрокам и полностью понимает, чего хочет Пеп как главный тренер".



"Ты мог видеть транзит Микеля от игрока к тренеру. Он был голоден, он был очень активен, полон энергии, и, конечно, он был в хорошей среде, чтобы развиваться и растить собственные идеи".



"Я не удивлен, что его дела в "Арсенале" идут так хорошо, и он определенно продолжит в том же духе, не сомневаюсь насчет этого".



"Он обладает энергией и — особенно — стойкостью, чтобы справляться с неудачами и продолжать идти вперед, делая собственные выводы и совершенствуясь. Думаю, поэтому он так хорош в "Арсенале", — цитирует Компани Evening Standard.