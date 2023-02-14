Забитцер намекнул, что может остаться в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер намекнул, что открыт к постоянному трансферу в английский клуб.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Юнайтед" взял Забитцера в аренду у "Баварии". Марсель приглашался на замену Кристиану Эриксену, выбывшему на три месяца с травмой лодыжки, однако сейчас 28-летний австриец также подменяет Каземиро, схлопотавшего трехматчевую дисквалификацию.



Забитцер весьма уверенно провел два матча против "Лидса" на прошлой неделе, и Марсель намекает, что не прочь остаться в "Юнайтед" насовсем.



"В данный момент это аренда, и мне нечего к этому добавить. Мне нравится здесь. Я чувствую себя очень хорошо здесь. Мне нравится команда, мне нравится клуб и атмосфера на "Олд Траффорд". Мы посмотрим, что произойдет летом".



"Это были напряженные дни. Я переходил в спешке, но я наслаждаюсь этим. Пока что мне все нравится. Команда очень хорошо меня приняла. Мне пришлось сразу же включиться в процесс из-за дисквалификации Каземиро. Я был готов к этому, и я рад, что играю".



"С первого момента я чувствую себя очень хорошо в этой команде. Здесь хороший дух, мы забиваем хорошие голы, у нас хорошая команда. Это весело".



"Тренер много разговаривает со мной. Разговаривает о том, что он ожидает от меня. Я стараюсь воплотить это. Он и его тактика произвели на меня хорошее впечатление", — цитирует Забитцера Daily Mail.