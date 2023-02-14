Клопп: "Это огромное облегчение"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что испытал "огромное облегчение" после победы 2:0 над "Эвертоном".

В понедельник вечером "Ливерпуль", наконец, одержал свою первую победу в 2023 году, отрезками демонстрируя очень приличный футбол.



Клопп надеется, что эта победа станет отправной точкой к возвращению "красных" в свою лучшую форму.



"Это было похоже на нас — и визуально, и по ощущениям. Этот результат является огромным облегчением. Сегодня вечером каждый снова начал верить чуть больше. Мы должны продолжать в том же духе".



"Чем лучше ты играешь, тем с большей вероятностью забьешь. Эта игра была крайне важна для нас, потому что нам нужно было сделать заявление".



"Это было заявление о том, что нам это под силу. Нам нужно было сыграть в свою игру, и более-менее мы это делали 95 минут. Потому мы заслужили три очка".



"Чтобы выйти из этой ситуации, нам нужна хорошая игра. Я увидел кое-какие позитивные сигналы, но нам нужно подтвердить это. Мы должны продолжать в том же духе", — сообщил Клопп BBC.