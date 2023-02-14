Купить "Юнайтед" собирается Суверенный фонд Катара

Суверенный фонд Катара Таинственным катарским инвестором, желающим приобрести "Манчестер Юнайтед", выступает Суверенный фонд Катар (Qatar Investment Authority).

На протяжении последних недель не утихают слухи, что группа частных инвесторов, компания или консорциум сделают предложение о покупке "Юнайтед".

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, соответствующее предложение будет выдвинуто от лица QIA, который через дочернюю компанию Qatar Sports Investments владеет ПСЖ.

QIA был основан в 2005 году и сейчас владеет активами на 450 миллиардов долларов, включая всемирно знаменитые небоскреб The Shard и универмаг Harrods в Лондоне.

По информации издания QIA является самым могущественным из потенциальных покупателей "Юнайтед", поэтому катарцы могут считаться фаворитами на роль новых хозяев клуба с "Олд Траффорд".

При этом QIA заинтересован только в полной покупке "Юнайтед", а не доли, собираясь сделать официальное предложение до дедлайна в пятницу.


Метки QIA, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1057

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Последние комментарии:




  1. danmancunian 14.02.2023 07:53 # danmancunian
    6ля, приехал с долгой командировки, и оxyeл как низко ливер с челче. Чё, реально всё так плохо?

    (ответить)

  2. largo-winch 14.02.2023 07:46 # largo-winch
    Шон Дайч в интервью после вчерашнего матча:

    "Дайте мне в соперники 19 Арсеналов и я сделаю Эвертон чемпионом!"

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  3. klopp-top 14.02.2023 07:39 # klopp-top
    мешки, имбаные

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  4. naby-keita 14.02.2023 07:38 # naby-keita
    ну раз купить ЛФК не удалось, то почему бы им не купить МЮ?

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  5. largo-winch 14.02.2023 07:36 # largo-winch
    непопулярное мнение:
    после покупки МЮ, стоимость ЛФК возрастёт в разы.

    и это прекрасно.

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  6. b84 14.02.2023 07:30 # b84
    а че ужееее ЛЧ?! ебаааать

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  7. quavo 14.02.2023 07:17 # quavo
    Вот это нихуя себе!!!
    Псж чисто нашей дочеркой будет, ехехе

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  8. alexomck 14.02.2023 06:38 # alexomck
    будут обкатывать игроков и тренеров для ПСГ

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  9. heyoung 14.02.2023 06:29 # heyoung
    ПСЖ будут нашим фарм-клубом. Мбаппе, велкам

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  10. b84 14.02.2023 06:14 # b84
    СУЛТАНЫ

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  11. chelsea-69 14.02.2023 06:05 # chelsea-69
    На пятничный намаз оформят шайтанов

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