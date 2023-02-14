Купить "Юнайтед" собирается Суверенный фонд Катара
Таинственным катарским инвестором, желающим приобрести "Манчестер Юнайтед", выступает Суверенный фонд Катар (Qatar Investment Authority).
На протяжении последних недель не утихают слухи, что группа частных инвесторов, компания или консорциум сделают предложение о покупке "Юнайтед".
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, соответствующее предложение будет выдвинуто от лица QIA, который через дочернюю компанию Qatar Sports Investments владеет ПСЖ.
QIA был основан в 2005 году и сейчас владеет активами на 450 миллиардов долларов, включая всемирно знаменитые небоскреб The Shard и универмаг Harrods в Лондоне.
По информации издания QIA является самым могущественным из потенциальных покупателей "Юнайтед", поэтому катарцы могут считаться фаворитами на роль новых хозяев клуба с "Олд Траффорд".
При этом QIA заинтересован только в полной покупке "Юнайтед", а не доли, собираясь сделать официальное предложение до дедлайна в пятницу.
14.02.2023 06:00
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6ля, приехал с долгой командировки, и оxyeл как низко ливер с челче. Чё, реально всё так плохо?
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Шон Дайч в интервью после вчерашнего матча:
"Дайте мне в соперники 19 Арсеналов и я сделаю Эвертон чемпионом!"
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мешки, имбаные
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ну раз купить ЛФК не удалось, то почему бы им не купить МЮ?
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непопулярное мнение:
после покупки МЮ, стоимость ЛФК возрастёт в разы.
и это прекрасно.
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а че ужееее ЛЧ?! ебаааать
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Вот это нихуя себе!!!
Псж чисто нашей дочеркой будет, ехехе
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будут обкатывать игроков и тренеров для ПСГ
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ПСЖ будут нашим фарм-клубом. Мбаппе, велкам
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СУЛТАНЫ
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На пятничный намаз оформят шайтанов
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