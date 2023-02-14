"Реал" интересуется Ришарлисоном

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона грядущим летом.

Ришарлисон только прошлым летом перебрался в "Тоттенхэм", будучи купленным у "Эвертона" за 60 миллионов фунтов. Однако этот трансфер удачным никак не назовешь — бразилец до сих пор не забил ни одного гола за "шпор" в Премьер-Лиге.



Интерес главного тренера "Реала" Карло Анчелотти к Ришарлисону, с которым они пересекались в "Эвертоне", обусловлен стремление Королевского клуба найти долгосрочную замену для 35-летнего Карима Бензема, который принял участие лишь в 12 из 20 матчей этого сезона Ла Лиги.



Помимо 25-летнего Ришарлисона, на радаре у Анчелотти также находится Душан Влахович из "Ювентуса", однако "Реал" не ограничивается этими двумя игроками в процессе поисков преемника для Бензема.