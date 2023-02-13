Потенциальные покупатели МЮ обратились к Бекхэму

Несколько инвесторов обратились к бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бекхэму с предложением стать лицом их заявки на покупку клуба с "Олд Траффорд".

По информации The Telegraph, Бекхэм открыт к подобному сотрудничеству, но пока что отказал всем, кто к нему обратился.



Дэвид точно не будет лицом группы инвесторов из Катара, на который он уже работает в качестве амбассадора.



Утверждается, что похожие предложения поступили и бывшему главному тренеру "Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону. Потенциальным покупателям очень важно заманить на свою сторону кого-нибудь из легенд клуба.