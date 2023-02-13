Руни заинтересован в работе с "Саутгемптоном"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни заинтересован в вакантной позиции главного тренера "Саутгемптона".

Накануне "Саутгемптон" объявил о расставании с Натаном Джонсом, который продержался в клубе только три месяца, проиграв девять из своих 14 матчей.



В данный момент "святые" находятся на самом дне в таблице Премьер-Лиги, однако talkSPORT утверждает, что 37-летний Руни откликнулся бы на этот вызов.



С прошлого года Уэйн тренирует клуб МЛС "Ди Си Юнайтед", где пока смог одержать лишь две победы, а до этого поработал в Чемпионшипе с "Дерби".



Тем временем, как передает The Guardian, "Саутгемптон" уже ведет переговоры с бывшим главным тренером "Лидса" Джесси Маршем.