Маск обдумывает покупку "Юнайтед"

Миллиардер Илон Маск задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

В ближайшую пятницу инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров для продажи "Юнайтед", завершает сбор предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".



По информации Daily Mail, 51-летний Маск находит возможность стать владельцем одного из самых популярных футбольных клубов в мире слишком хорошей, чтобы ее упускать.



Forbes оценивает состояние Илона в 157 миллиардов фунтов, поэтому покупка "Юнайтед" за 4-5 млрд. фунтов не ударила бы по карману гендиректора Tesla и владельца Twitter.



Добавим, ранее Маск утверждал в твиттере, что "покупает МЮ", позже объяснив это шуткой.