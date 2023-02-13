Маск обдумывает покупку "Юнайтед"

Илон Маск Миллиардер Илон Маск задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

В ближайшую пятницу инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров для продажи "Юнайтед", завершает сбор предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".

По информации Daily Mail, 51-летний Маск находит возможность стать владельцем одного из самых популярных футбольных клубов в мире слишком хорошей, чтобы ее упускать.

Forbes оценивает состояние Илона в 157 миллиардов фунтов, поэтому покупка "Юнайтед" за 4-5 млрд. фунтов не ударила бы по карману гендиректора Tesla и владельца Twitter.

Добавим, ранее Маск утверждал в твиттере, что "покупает МЮ", позже объяснив это шуткой.


Метки Манчестер Юнайтед, Маск

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 21:00

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  1. hachidlo 13.02.2023 21:08 # hachidlo
    Бустит акции теслы, ведь ещё хуй знает сколько денег потеряет на авантюре с твиттером. Инфа стопроцентов (с)

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  2. heyoung 13.02.2023 21:02 # heyoung
    Все, абсолютно все, хотят купить Юнайтед. Чего не скажешь о Ливерпуле

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