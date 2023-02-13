Маск обдумывает покупку "Юнайтед"
Миллиардер Илон Маск задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
В ближайшую пятницу инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров для продажи "Юнайтед", завершает сбор предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".
По информации Daily Mail, 51-летний Маск находит возможность стать владельцем одного из самых популярных футбольных клубов в мире слишком хорошей, чтобы ее упускать.
Forbes оценивает состояние Илона в 157 миллиардов фунтов, поэтому покупка "Юнайтед" за 4-5 млрд. фунтов не ударила бы по карману гендиректора Tesla и владельца Twitter.
Добавим, ранее Маск утверждал в твиттере, что "покупает МЮ", позже объяснив это шуткой.
13.02.2023 21:00
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