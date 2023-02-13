Катарцы готовятся выдвинуть предложение о покупке МЮ

Олд Траффорд Инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, готовятся выдвинуть предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, в роли потенциального покупателя выступает сторона, "не имеющая никакого отношения" к владеющей ПСЖ компании Qatar Sports Investments или ее главе Нассеру Аль-Хелаифи.

Окончательное решение о выдвижении предложения пока не принято, но источник считает, что это произойдет с высокой вероятностью до установленного дедлайна.

Инвестиционный банк Raine Group, который владельцы "Юнайтед" Глэйзеры наняли для продажи клуба, завершает сбор официальных предложений в пятницу.

Данные предложения должны быть оформлены в письменном виде в одном абзаце, где указана сумма и приведены доказательства наличия необходимых средств.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 20:00

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