Катарцы готовятся выдвинуть предложение о покупке МЮ

Инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, готовятся выдвинуть предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, в роли потенциального покупателя выступает сторона, "не имеющая никакого отношения" к владеющей ПСЖ компании Qatar Sports Investments или ее главе Нассеру Аль-Хелаифи.



Окончательное решение о выдвижении предложения пока не принято, но источник считает, что это произойдет с высокой вероятностью до установленного дедлайна.



Инвестиционный банк Raine Group, который владельцы "Юнайтед" Глэйзеры наняли для продажи клуба, завершает сбор официальных предложений в пятницу.



Данные предложения должны быть оформлены в письменном виде в одном абзаце, где указана сумма и приведены доказательства наличия необходимых средств.