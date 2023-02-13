Бенитес "Не могу сказать, что сегодня я больше за "Ливерпуль", чем за "Эвертон"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес отказался занять чью-либо сторону в преддверии мерсисайдского дерби.

В понедельник вечером на "Энфилде" сойдутся две бывшие команды Бенитеса. В одной из них Рафаэль провел шесть лет, в другой — только послезона, однако испанец испытывает одинаково теплые чувства к тем, и другим.



"Когда я только прибыл на "Энфилд", то был удивлен людьми — они были очень дружелюбными и с первого дня пытались помочь мне с адаптацией. Затем, будучи в "Эвертоне", я встретил много дружелюбных людей, но разница была в том, что некоторые смотрели на тебя по-другому, они не могли забыть мое прошлое в "Ливерпуле".



"Не могу сказать, что сегодня я больше за "Ливерпуль", чем за "Эвертон". За шесть лет в "Ливерпуле" у меня было много взлетов и падений, но у меня по-прежнему много хороших друзей среди фанатов "Эвертона", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.