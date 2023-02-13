"Лидс" не договорился со Шредером

Голландский специалист Альфред Шредер более не претендует на вакантную должность главного тренера "Лидса".

Только накануне Шредер был назван фаворитом на замену уволенному Джесси Маршу. Альфред собственной персоной присутствовал на "Элланд Роуд" во время матча Премьер-Лиги между "Лидсом" и "Манчестер Юнайтед" (0:2).



Однако сейчас BBC сообщает, что после переговоров с боссами "Лидса" Шредер, уволенный из "Аякса" в прошлом месяце, улетел назад на родину.



Добавим, ранее "белым" не удалось заполучить Карлоса Корберана из "Вест Бромвича", Андони Ираолу из "Райо Вальекано" и Арне Слота из "Фейеноорда".



При этом в "Лидс" продолжают сватать Анге Постекоглу из "Селтика" и экс-наставника "Астон Виллы" Стивена Джеррарда.