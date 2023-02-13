Поттер сохраняет полную поддержку владельцев "Челси"

Владельцы "Челси" не переживают из-за неважных результатов при Грэме Поттере и готовы поддерживать своего главного тренера "годами, а не месяцами".

В минувший уикенд против "Вест Хэма" подопечные Поттера совершили очередную потерю очков (1:1). "Синие" занимают только девятую позицию в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4.



Многие болельщики "Челси" испытывают недовольство из-за неважной игры команды, однако The Athletic утверждает, что владельцы лондонского клуба готовы быть гораздо терпеливее, чем фанаты.



Тодд Бели и партнеры по-прежнему убеждены, что "обладают одним из лучших тренеров в футболе". Также владельцы "Челси" учитывают, что Поттеру приходится иметь дело не только с обилием травм, но и со множеством новичков, которые пришли в команду за два последних трансферных окна и все еще осваиваются.



Бели и партнеры готовы пожертвовать краткосрочными результатами ради создания фундамента на перспективу, поэтому Поттер может быть спокоен — увольнение ему не грозит в обозримом будущем.