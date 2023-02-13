Поттер сохраняет полную поддержку владельцев "Челси"

Грэм Поттер Владельцы "Челси" не переживают из-за неважных результатов при Грэме Поттере и готовы поддерживать своего главного тренера "годами, а не месяцами".

В минувший уикенд против "Вест Хэма" подопечные Поттера совершили очередную потерю очков (1:1). "Синие" занимают только девятую позицию в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4.

Многие болельщики "Челси" испытывают недовольство из-за неважной игры команды, однако The Athletic утверждает, что владельцы лондонского клуба готовы быть гораздо терпеливее, чем фанаты.

Тодд Бели и партнеры по-прежнему убеждены, что "обладают одним из лучших тренеров в футболе". Также владельцы "Челси" учитывают, что Поттеру приходится иметь дело не только с обилием травм, но и со множеством новичков, которые пришли в команду за два последних трансферных окна и все еще осваиваются.

Бели и партнеры готовы пожертвовать краткосрочными результатами ради создания фундамента на перспективу, поэтому Поттер может быть спокоен — увольнение ему не грозит в обозримом будущем.


Метки Бели, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 17:00

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  1. chelsiukpro 13.02.2023 17:44 # chelsiukpro
    Только до конца сезона у тебя время и поддержка!

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  2. chelsea88 13.02.2023 17:06 # chelsea88
    Днище тренер. Лучше б тогда Лэмпарда вернули.

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  3. ivan-tns 13.02.2023 17:05 # ivan-tns
    Курс - на ДНО! Полный вперед!

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