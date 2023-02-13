Брукс отстранен от работы на VAR после грубой ошибки

Рефери Джон Брукс Рефери Джон Брукс был отстранен от работы на VAR в двух матчах Премьер-Лиги на этой неделе.

Накануне судейский корпус официально признал ошибки с ответным голом "Брентфорда" против "Арсенала" и с незасчитанным голом "Брайтона" против "Кристал Пэлас".

Как раз вторую из них и допустил Брукс, который исполняя роль арбитра VAR, провел линии для определения офсайда по неправильному игроку.

Брукс должен выл вернуться в видеостудию в понедельник вечером, чтобы отработать на VAR во время дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном".

Однако сегодня судейский корпус снял Брукса с мерсисайдского дерби и поставил на его место Андре Марринера, сообщает Sky Sports.

Также Брукс был отстранен от работы на матче между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в среду. Там заведовать системой VAR будет Дэвид Кут.


Метки VAR, Арсенал, Брукс, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 16:00

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