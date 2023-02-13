Брукс отстранен от работы на VAR после грубой ошибки

Рефери Джон Брукс был отстранен от работы на VAR в двух матчах Премьер-Лиги на этой неделе.

Накануне судейский корпус официально признал ошибки с ответным голом "Брентфорда" против "Арсенала" и с незасчитанным голом "Брайтона" против "Кристал Пэлас".



Как раз вторую из них и допустил Брукс, который исполняя роль арбитра VAR, провел линии для определения офсайда по неправильному игроку.



Брукс должен выл вернуться в видеостудию в понедельник вечером, чтобы отработать на VAR во время дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном".



Однако сегодня судейский корпус снял Брукса с мерсисайдского дерби и поставил на его место Андре Марринера, сообщает Sky Sports.



Также Брукс был отстранен от работы на матче между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в среду. Там заведовать системой VAR будет Дэвид Кут.