23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Том Дэвис и Мохамед Салах В понедельник, 13 февраля, поединком "Ливерпуля" и "Эвертона" завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех матчей Премьер-Лиги в 2023 году (1 ничья, 3 поражения). В трех последних поединках чемпионата "красные" даже не забивали.

"Эвертон" может всего лишь во второй раз в этом сезоне одержать две победы подряд в Премьер-Лиге. "Ириски" выиграли только два из 27 последних выездных матчей в чемпионате (7 ничьих, 18 поражений).

"Эвертон" может похвастать только одной победой в 22 последних выездах к "Ливерпулю" в чемпионате — 0:2 в 2021 году (9 ничьих, 12 поражений). В сентябре на "Гудисон Парк" "ириски" и "красные" сыграли 0:0, и это была их 12-я безголевая ничья в рамках Премьер-Лиги, что является рекордом для каких-либо двух команд в дивизионе.

"Ливерпуль" надеется на возвращение нападающего Диогу Жоты, но Виргилу Ван Дейку, Артуру Мело и Роберто Фирмино нужно чуть больше времени. Фабиньо может вернуться после болезни. Тиаго Алькантара под вопросом. Ибраима Конате и Луис Диас продолжают лечиться.

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Майкл Кин набирает форму в тренировках, как и Бен Годфри с Джеймсом Гарнером.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 851

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 13.02.2023 16:09 # lexa-arsenal
    За Донбасс!

    (ответить)

  2. van-dijk 13.02.2023 16:08 # van-dijk
    СДАВАЙСА, ПУКИН!
    https://ibb.co/VW4kH16

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 13.02.2023 16:07 # lexa-arsenal
    25.02.2022 14:27 #
    jack-4poker

    Если инфо верна, сегодня-завтра все стихнет. Зеля не привык за базар отвечать. Это он показал и своим заходом на президенты и своим выходом из него

    Источник: http://fapl.ru/posts/98573/?c=1

    (ответить)

  4. felix-the-cat 13.02.2023 15:52 # felix-the-cat
    Ладно я пошел отдыхать)))

    Эй два хуесосика наркотик и петушастер чтобы когда я вернулся про меня уже 100 клиентов нахуярили)) ору

    (ответить)

  5. jack-4poker 13.02.2023 15:42 # jack-4poker
    3.02.2023 15:33 # удалить
    jack-4poker

    надо шобы сегодня два официальных гей-клуба скатали ничейку, напуляв друг другу побольше травм.
    (ответить)
    13.02.2023 15:39 #
    narcot-fake

    08 февраля 2023
    Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс

    Источник: http://fapl.ru/results/

    Источник: http://fapl.ru/posts/98573/?c=1#c7728224

    ты не ты, когда не можешь жить 8 февраля.
    Ну за что ему вооообще платят? он же тупой бл)

    (ответить)

  6. fiezzo 13.02.2023 15:42 # fiezzo
    Нормально так унижаете трусливого уклониста петушастера и квадратое6лого грязного беженца романа залупейко

    (ответить)

  7. jack-4poker 13.02.2023 15:40 # jack-4poker
    на самом деле, просто гнобите беженца от белорусской бутылки, обзывайте, унижайте и оставите его без еды и воды и крыши над головой)

    Этого щекана должны уводить с позором)

    (ответить)

  8. felix-the-cat 13.02.2023 15:39 # felix-the-cat
    Бля пацаны а вы знали что так танкисты выглядят?…

    https://ibb.co/7ys2Rq3


    Хахахахахаха как же Вагиф красиво насрал в уши Наркоту и петушастеру что эти долбаебы бегают за мной постоянно и пишут про какого - то танкиста ахахахахаха когда у меня даже военной специальности нет ору ахахахаа

    (ответить)

  9. narcot-fake 13.02.2023 15:38 # narcot-fake
    25.02.2022 14:27 #
    jack-4poker

    Если инфо верна, сегодня-завтра все стихнет. Зеля не привык за базар отвечать. Это он показал и своим заходом на президенты и своим выходом из него.
    (ответить)



    26.02.2022 14:13 #
    lfcmikki14

    Зеленский бил себя в грудь что будет до конца в Украине, в итоге сбежал и бросил страну.
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    (ответить)

  10. slash-lfc 13.02.2023 15:36 # slash-lfc
    Бля пидорастерка словно шавка лезет в каждую дырку по поводу и без, че-то там подпездывает )) а как эта забитая мандавошка перед эмпри вчера вые6ывалась мол «забань меня, забань, мне не страшно». АХАХАХАХАХА, пидорша дерзкого героя включила :DDD Лучше бы ты с таким пылом русских пошла гасить, забитая трусливая xуйня ))

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  11. felix-the-cat 13.02.2023 15:34 # felix-the-cat
    О две мои горелые шлюхи уже отписались на ветке)) ахахахахах

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  12. jack-4poker 13.02.2023 15:33 # jack-4poker
    надо шобы сегодня два официальных гей-клуба скатали ничейку, напуляв друг другу побольше травм.

    (ответить)

  13. geniusss 13.02.2023 15:31 # geniusss
    Почему одних людей с воображаемыми друзьями защищают законы об оскорблении чувств верующих, а других осуждают и садят в психбольницы?

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  14. jack-4poker 13.02.2023 15:28 # jack-4poker
    удивляюсь конечно, до какого отчаяния дошли всякие фонды, что таких нанимают в тырнетах агитировать, да еще им деньги платят. Позорище...

    https://ibb.co/RDXZFSy

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  15. imf-tau 13.02.2023 15:24 # imf-tau
    Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Хуесосач четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.

    Как я и говорил, у хуесосача абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
    У хуесосача абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал хуесосачу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, хуесосач недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.

    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с хуесосачем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  16. thegodfather 13.02.2023 15:20 # thegodfather
    ветка унижения карлика солевого и фатимы ёё подружки.
    Не исключено что на банкет заскочит и их верная боевая подруга шлюша

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  17. geniusss 13.02.2023 15:10 # geniusss
    В дверь никто не постучал

    "Отец" подумал наркот и заплакал

    (ответить)

  18. moneycity 13.02.2023 15:09 # moneycity
    Очередная ветка горения солевой карлихи на чурке.

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