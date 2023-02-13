23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 13 февраля, поединком "Ливерпуля" и "Эвертона" завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех матчей Премьер-Лиги в 2023 году (1 ничья, 3 поражения). В трех последних поединках чемпионата "красные" даже не забивали.
"Эвертон" может всего лишь во второй раз в этом сезоне одержать две победы подряд в Премьер-Лиге. "Ириски" выиграли только два из 27 последних выездных матчей в чемпионате (7 ничьих, 18 поражений).
"Эвертон" может похвастать только одной победой в 22 последних выездах к "Ливерпулю" в чемпионате — 0:2 в 2021 году (9 ничьих, 12 поражений). В сентябре на "Гудисон Парк" "ириски" и "красные" сыграли 0:0, и это была их 12-я безголевая ничья в рамках Премьер-Лиги, что является рекордом для каких-либо двух команд в дивизионе.
"Ливерпуль" надеется на возвращение нападающего Диогу Жоты, но Виргилу Ван Дейку, Артуру Мело и Роберто Фирмино нужно чуть больше времени. Фабиньо может вернуться после болезни. Тиаго Алькантара под вопросом. Ибраима Конате и Луис Диас продолжают лечиться.
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Майкл Кин набирает форму в тренировках, как и Бен Годфри с Джеймсом Гарнером.
13.02.2023 15:00
Просмотров: 851
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
За Донбасс!
(ответить)
СДАВАЙСА, ПУКИН!
https://ibb.co/VW4kH16
(ответить)
25.02.2022 14:27 #
jack-4poker
Если инфо верна, сегодня-завтра все стихнет. Зеля не привык за базар отвечать. Это он показал и своим заходом на президенты и своим выходом из него
Источник: http://fapl.ru/posts/98573/?c=1
(ответить)
Ладно я пошел отдыхать)))
Эй два хуесосика наркотик и петушастер чтобы когда я вернулся про меня уже 100 клиентов нахуярили)) ору
(ответить)
3.02.2023 15:33 # удалить
jack-4poker
надо шобы сегодня два официальных гей-клуба скатали ничейку, напуляв друг другу побольше травм.
(ответить)
13.02.2023 15:39 #
narcot-fake
08 февраля 2023
Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс
Источник: http://fapl.ru/results/
Источник: http://fapl.ru/posts/98573/?c=1#c7728224
ты не ты, когда не можешь жить 8 февраля.
Ну за что ему вооообще платят? он же тупой бл)
(ответить)
Нормально так унижаете трусливого уклониста петушастера и квадратое6лого грязного беженца романа залупейко
(ответить)
на самом деле, просто гнобите беженца от белорусской бутылки, обзывайте, унижайте и оставите его без еды и воды и крыши над головой)
Этого щекана должны уводить с позором)
(ответить)
Бля пацаны а вы знали что так танкисты выглядят?…
https://ibb.co/7ys2Rq3
Хахахахахаха как же Вагиф красиво насрал в уши Наркоту и петушастеру что эти долбаебы бегают за мной постоянно и пишут про какого - то танкиста ахахахахаха когда у меня даже военной специальности нет ору ахахахаа
(ответить)
25.02.2022 14:27 #
jack-4poker
Если инфо верна, сегодня-завтра все стихнет. Зеля не привык за базар отвечать. Это он показал и своим заходом на президенты и своим выходом из него.
(ответить)
26.02.2022 14:13 #
lfcmikki14
Зеленский бил себя в грудь что будет до конца в Украине, в итоге сбежал и бросил страну.
(ответить)
(ответить)
Бля пидорастерка словно шавка лезет в каждую дырку по поводу и без, че-то там подпездывает )) а как эта забитая мандавошка перед эмпри вчера вые6ывалась мол «забань меня, забань, мне не страшно». АХАХАХАХАХА, пидорша дерзкого героя включила :DDD Лучше бы ты с таким пылом русских пошла гасить, забитая трусливая xуйня ))
(ответить)
О две мои горелые шлюхи уже отписались на ветке)) ахахахахах
(ответить)
надо шобы сегодня два официальных гей-клуба скатали ничейку, напуляв друг другу побольше травм.
(ответить)
Почему одних людей с воображаемыми друзьями защищают законы об оскорблении чувств верующих, а других осуждают и садят в психбольницы?
(ответить)
удивляюсь конечно, до какого отчаяния дошли всякие фонды, что таких нанимают в тырнетах агитировать, да еще им деньги платят. Позорище...
https://ibb.co/RDXZFSy
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Хуесосач четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у хуесосача абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
У хуесосача абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал хуесосачу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, хуесосач недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с хуесосачем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
ветка унижения карлика солевого и фатимы ёё подружки.
Не исключено что на банкет заскочит и их верная боевая подруга шлюша
(ответить)
В дверь никто не постучал
"Отец" подумал наркот и заплакал
(ответить)
Очередная ветка горения солевой карлихи на чурке.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий