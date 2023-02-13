23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 13 февраля, поединком "Ливерпуля" и "Эвертона" завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех матчей Премьер-Лиги в 2023 году (1 ничья, 3 поражения). В трех последних поединках чемпионата "красные" даже не забивали.



"Эвертон" может всего лишь во второй раз в этом сезоне одержать две победы подряд в Премьер-Лиге. "Ириски" выиграли только два из 27 последних выездных матчей в чемпионате (7 ничьих, 18 поражений).



"Эвертон" может похвастать только одной победой в 22 последних выездах к "Ливерпулю" в чемпионате — 0:2 в 2021 году (9 ничьих, 12 поражений). В сентябре на "Гудисон Парк" "ириски" и "красные" сыграли 0:0, и это была их 12-я безголевая ничья в рамках Премьер-Лиги, что является рекордом для каких-либо двух команд в дивизионе.



"Ливерпуль" надеется на возвращение нападающего Диогу Жоты, но Виргилу Ван Дейку, Артуру Мело и Роберто Фирмино нужно чуть больше времени. Фабиньо может вернуться после болезни. Тиаго Алькантара под вопросом. Ибраима Конате и Луис Диас продолжают лечиться.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Майкл Кин набирает форму в тренировках, как и Бен Годфри с Джеймсом Гарнером.