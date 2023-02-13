"Тоттенхэм" подтвердил потерю Бентанкура на остаток сезона
"Тоттенхэм" официально подтвердил, что полузащитник Родриго Бентанкур уже не сыграет в остатке сезона 2022/23.
Напомним, накануне появилась информация, что Бентанкур получил травму крестообразных связок колена во время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшую субботу (4:1).
В опубликованном сегодня "шпорами" заявлении говорится, что Родриго надорвал связки своего левого колена и нуждается в операции.
"Тоттенхэм" подтверждает, что Бентанкур уже не сыграет в этом сезоне, хотят характер травмы говорит, что Родриго рискует пропустить и начало следующей кампании.
Потеря 25-летнего уругвайца случилась очень не вовремя для "шпор", которые сейчас также лишены Уго Льориса, Ива Биссума и Райана Сессеньона — вдобавок Пьер-Эмиль Хейбьерг пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" во вторник из-за дисквалификации.
13.02.2023 14:00
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ну вот и хана нам(
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