"Тоттенхэм" подтвердил потерю Бентанкура на остаток сезона

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что полузащитник Родриго Бентанкур уже не сыграет в остатке сезона 2022/23.

Напомним, накануне появилась информация, что Бентанкур получил травму крестообразных связок колена во время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшую субботу (4:1).



В опубликованном сегодня "шпорами" заявлении говорится, что Родриго надорвал связки своего левого колена и нуждается в операции.



"Тоттенхэм" подтверждает, что Бентанкур уже не сыграет в этом сезоне, хотят характер травмы говорит, что Родриго рискует пропустить и начало следующей кампании.



Потеря 25-летнего уругвайца случилась очень не вовремя для "шпор", которые сейчас также лишены Уго Льориса, Ива Биссума и Райана Сессеньона — вдобавок Пьер-Эмиль Хейбьерг пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" во вторник из-за дисквалификации.