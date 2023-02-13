Поттер: "Нам не стоит заглядывать дальше Дортмунда"
Наставник "Челси" Грэм Поттер призвал свою команду сосредоточиться на дортмундской "Боруссии" и не забегать в Лиге Чемпионов вперед.
Лига Чемпионов видится последней возможностью для "Челси" не остаться без трофея в этом сезоне. "Синие" уже выигрывали это соревнование в 2021 году.
Однако Поттер предпочитает двигаться матч за матчем и не думать о более поздних стадиях соревнования раньше времени.
"Это соревнование на вылет, и случиться может всякое. Суть в этом. Нас ждут два матча, и я не думаю, что нам стоит заглядывать дальше Дортмунда".
"Мы обладаем способностью победить Дортмунд, но они тоже обладают сильным составом, способным добиваться результатов. Мы понимаем это, и мы отправимся в Дортмунд за результатом, сохраняя скромность и уважение".
"Конечно, это тяжелый матч против соперника высокого уровня. Но в то же время наша команда обладает рядом хороших игроков".
"Эта команда выигрывала Лигу Чемпионов. У них есть этот опыт. Они будут сражаться ради победы в этом матче, и это захватывает дух", — цитирует Поттера Evening Standard.
13.02.2023 13:00
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