Поттер: "Нам не стоит заглядывать дальше Дортмунда"

Наставник "Челси" Грэм Поттер призвал свою команду сосредоточиться на дортмундской "Боруссии" и не забегать в Лиге Чемпионов вперед.

Лига Чемпионов видится последней возможностью для "Челси" не остаться без трофея в этом сезоне. "Синие" уже выигрывали это соревнование в 2021 году.



Однако Поттер предпочитает двигаться матч за матчем и не думать о более поздних стадиях соревнования раньше времени.



"Это соревнование на вылет, и случиться может всякое. Суть в этом. Нас ждут два матча, и я не думаю, что нам стоит заглядывать дальше Дортмунда".



"Мы обладаем способностью победить Дортмунд, но они тоже обладают сильным составом, способным добиваться результатов. Мы понимаем это, и мы отправимся в Дортмунд за результатом, сохраняя скромность и уважение".



"Конечно, это тяжелый матч против соперника высокого уровня. Но в то же время наша команда обладает рядом хороших игроков".



"Эта команда выигрывала Лигу Чемпионов. У них есть этот опыт. Они будут сражаться ради победы в этом матче, и это захватывает дух", — цитирует Поттера Evening Standard.