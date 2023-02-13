Хислоп призвал Артету убрать Мартинелли из состава

Бывший голкипер Премьер-Лиги Шака Хислоп считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета должен убрать нападающего Габриэля Мартинелли из стартового состава.

В этом сезоне Мартинелли является твердым игроком основы "Арсенала", однако Хислопу кажется, что сейчас Габриэль находится в неважной форме.



Шака предпочел бы видеть на месте бразильца Леандро Троссарда, который в минувший уикенд против "Брентфорда" открыл счет своим голам за "канониров".



"Леандро Троссард повлиял на игру, когда вышел на замену. На месте Артеты я бы подумал: "А не стоит ли использовать Троссарда с самого начала?"



"Мартинелли быстр, и ты должен приспособиться, чтобы обороняться против такого быстрого игрока. Но сейчас он не так сильно влияет на игру. Он не показывает хорошей игры, и у него есть некоторые проблемы".



"Так что эта замена напрашивается. Учитывая форму Троссарда, я бы использовал его с самого начала", — сообщил Хислоп ESPN.