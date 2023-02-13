Петр Чех собирается стать тренером

Петр Чех Легенда "Челси" Петр Чех заявил, что будет открыт к тренерской работе после получения соответствующей лицензии грядущим летом.

В прошлом году Чех покинул должность технического советника "Челси", однако Петр не сидит без дела, на профессиональном уровне играя в хоккей и получая докторскую степень.

Также 40-летний чех занимается на тренерских курсах и уже через несколько месяцев будет применить свой богатый опыт, накопленный в качестве игрока.

"Мое видение таково, что время в остатке сезона я использую для получения тренерской лицензии, а затем, летом, для меня откроется еще одна дверь".

"Мне посчастливилось посмотреть на тренерскую профессию с разных ракурсов — и как игроку, и как директору. Поэтому почему нет? Только время покажет. Я открыт".

"Наибольшей привилегией для меня была возможность работать с тренерами вроде Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти, Гуса Хиддинка, Арсена Венгера, Унаи Эмери. Это лучшие, у кого ты можешь научиться", — сообщил Чех Daily Mail.


Метки тренеры, Чех

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 11:00

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  1. narcot-fake 13.02.2023 11:34 # narcot-fake
    самое время летом сменить поттеряна

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  2. chr1s8rown 13.02.2023 11:29 # chr1s8rown
    Диспетчер и сердце орсинала

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  3. stargazer 13.02.2023 11:10 # stargazer
    Летом "лешего" уволят и Чеха на царство!))

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