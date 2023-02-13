Петр Чех собирается стать тренером

Легенда "Челси" Петр Чех заявил, что будет открыт к тренерской работе после получения соответствующей лицензии грядущим летом.

В прошлом году Чех покинул должность технического советника "Челси", однако Петр не сидит без дела, на профессиональном уровне играя в хоккей и получая докторскую степень.



Также 40-летний чех занимается на тренерских курсах и уже через несколько месяцев будет применить свой богатый опыт, накопленный в качестве игрока.



"Мое видение таково, что время в остатке сезона я использую для получения тренерской лицензии, а затем, летом, для меня откроется еще одна дверь".



"Мне посчастливилось посмотреть на тренерскую профессию с разных ракурсов — и как игроку, и как директору. Поэтому почему нет? Только время покажет. Я открыт".



"Наибольшей привилегией для меня была возможность работать с тренерами вроде Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти, Гуса Хиддинка, Арсена Венгера, Унаи Эмери. Это лучшие, у кого ты можешь научиться", — сообщил Чех Daily Mail.