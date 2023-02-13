Клопп не видел своих игроков два дня после поражения от "Вулверхэмптона"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что не видел своих игроков два дня после поражения 3:0 от "Вулверхэмптона".

4 февраля "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение на "Молинью", а Клопп был чрезвычайно раздражителен в общении с прессой после финального свистка.



По возвращении домой Клопп дал своим игрокам два выходных, да и сам немного отвлекся от работы. В преддверии дерби с "Эвертоном" Юрген выразил уверенность, что это пошло всем в "Ливерпуле" на пользу.



"Мы провели матч против "Вулверхэмптона" и вернулись домой в воскресенье. Мы проанализировали игру, поговорили друг с другом, а затем дали им два дня выходных, потому что между субботой и понедельником очень много времени".



"Конечно, я бы мог сказать: "В воскресенье будет тренировка или восстановительные процедуры, а в понедельник мы начинаем подготовку". Но от этого не было б никакого проку, это было бы плохо, это бы спровоцировало травмы и множество проблем".



"И, если честно, после разговора в воскресенье я подумал, что на 100 процентов будет иметь смысл не видеться друг с другом два дня, и это помогло. Я уехал в воскресенье в посредственном настроении и вернулся в хорошем настроении. Я преодолел это. И хотя я совершил много звонков, мое настроение значительно улучшилось".



"Ты не можешь забыть случившееся, но спустя два дня это просто выглядит по-другому. Я много времени провел в телефоне и сделал много дел. Я совершил долгую прогулку, чего давно не делал. Я отправился в одном направлении и осознал, что моя обувь не годится, когда пришел".



"Это успокаивает. Я был по-настоящему эмоционален после матча, потому что я ненавижу проигрывать. Я знаю, что вы подумали про меня во время пресс-конференции, но то еще был низший уровень агрессии, что была внутри меня. Я был недоволен многими вещами, но мне просто не нравится, если вы нападаете не на тех людей".



"Нападайте на меня, это нормально, но не на других людей. В хорошие времена они оказывают гораздо большее влияние, нежели сейчас, но это просто несправедливо".



"Затем ты начинаешь думать, как тебе совладать с этой ситуацией. Ты приезжаешь домой, и никто не говорит ни слова. То был по-настоящему плохой день. Но со временем уровень эмоций снижается, и ты снова начинаешь ясно мыслить", — цитирует Клоппа Sky Sports.