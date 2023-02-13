"Челси" отчаялся заключить новый контракт с Маунтом
"Челси" близок к тому, чтобы признать поражение в своих попытках склонить полузащитника Мейсона Маунта к новому контракту.
Маунт и "Челси" ведут переговоры о продлении сотрудничества уже несколько месяцев, но у сторон по-прежнему имеются существенные разногласия.
По слухам, Мейсон требует увеличить втрое свою текущую зарплату в 80,000 фунтов в неделю, что чересчур для владельца лондонского клуба Тодда Бели.
Как сообщает The Telegraph, некоторые руководители "Челси" начали чувствовать, что переговоры с Маунтом обречены на провал и что Мейсон просто не видит себя в проекте Бели.
Если Маунт так и не заключит новый контракт до окончания сезона, это, вероятно, подтолкнет "Челси" к продаже Мейсона грядущим летом, потому что к тому времени у воспитанника "синих" останется только 12 месяцев по действующему контракту.
За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина, который не совершил ни одного результативного действия после Нового года, внимательно наблюдает "Ливерпуль".
13.02.2023 09:00
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Последние комментарии:
беллингем маунт, хз нужен ли сюда еще и райс. но у ливерпуля есть шанс собрать золотую молодежь англии
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Маунт пока не в форме или Поттер не может раскрыть. Могли бы договориться смело, черти
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