"Челси" отчаялся заключить новый контракт с Маунтом

Мейсон Маунт "Челси" близок к тому, чтобы признать поражение в своих попытках склонить полузащитника Мейсона Маунта к новому контракту.

Маунт и "Челси" ведут переговоры о продлении сотрудничества уже несколько месяцев, но у сторон по-прежнему имеются существенные разногласия.

По слухам, Мейсон требует увеличить втрое свою текущую зарплату в 80,000 фунтов в неделю, что чересчур для владельца лондонского клуба Тодда Бели.

Как сообщает The Telegraph, некоторые руководители "Челси" начали чувствовать, что переговоры с Маунтом обречены на провал и что Мейсон просто не видит себя в проекте Бели.

Если Маунт так и не заключит новый контракт до окончания сезона, это, вероятно, подтолкнет "Челси" к продаже Мейсона грядущим летом, потому что к тому времени у воспитанника "синих" останется только 12 месяцев по действующему контракту.

За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина, который не совершил ни одного результативного действия после Нового года, внимательно наблюдает "Ливерпуль".


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 13.02.2023 09:32 # tursa
    беллингем маунт, хз нужен ли сюда еще и райс. но у ливерпуля есть шанс собрать золотую молодежь англии

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  2. yamateh 13.02.2023 09:02 # yamateh
    Маунт пока не в форме или Поттер не может раскрыть. Могли бы договориться смело, черти

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