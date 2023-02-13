Магуайр: "Ставлю команду гораздо выше себя"

Харри Магуайр После победы над "Лидсом" капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что для него интересы команды перевешивают собственные.

Накануне на "Элланд Роуд" Магуайр всего лишь в пятый раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Юнайтед", поспособствовав победе 0:2.

Харри рад, что смог принести пользу в столь непростом матче. Жаловаться на дефицит игровых минут, когда дела команды идут так хорошо, 29-летний защитник не собирается.

"Самое важное — одержать победу в матче. Я явлюсь капитаном этой команды, и я ставлю команду гораздо выше себя".

"Играю я или нет, я хочу, чтобы команда побеждала и была успешна, и пока что сезон складывается хорошо. Нам предстоит еще значительно прибавить и провести большие матчи, но было приятно приехать сюда, сохранить ворота на замке и одержать победу. Это хорошо для фанатов".

"Мы знаем, что "Элланд Роуд" — тяжелое место для выездов, и здесь бывают времена, когда соперник слегка диктует игру, как это было в начале обоих таймов".

"Во втором тайме нам пришлось потрудиться, при этом сохраняя концентрацию. Мы знали, что наше мастерство обнаружит себя, и мы знали, что нам придется сражаться за каждый мяч, защищая свои ворота".

"Нужно отдать должное парням и их духу. Мы знали, как важно добыть здесь победу для наших фанатов, не сделав этого посреди недели. Мы были расстроены ничьей (2:2 в среду) и знали, что сегодня можем отомстить. Это мы и сделали", — цитирует Магуайра Daily Mail.


Метки Лидс, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 08:00

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  1. arsenal-fc-fan 13.02.2023 08:03 # arsenal-fc-fan
    Какой же убогий защ, смотрел вчера игру с Лидсом. Пасы сопернику, отвратительная игра в обороне, долго держит мяч, не зная кому отдать пас. Вышел Мартинес и команда задвигалась, появился человек, который знает, как мяч из обороны в атаку перевести. Уверен, не будь столько травмированных, магуаера постигала бы участь Джонса

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