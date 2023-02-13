Магуайр: "Ставлю команду гораздо выше себя"

После победы над "Лидсом" капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что для него интересы команды перевешивают собственные.

Накануне на "Элланд Роуд" Магуайр всего лишь в пятый раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Юнайтед", поспособствовав победе 0:2.



Харри рад, что смог принести пользу в столь непростом матче. Жаловаться на дефицит игровых минут, когда дела команды идут так хорошо, 29-летний защитник не собирается.



"Самое важное — одержать победу в матче. Я явлюсь капитаном этой команды, и я ставлю команду гораздо выше себя".



"Играю я или нет, я хочу, чтобы команда побеждала и была успешна, и пока что сезон складывается хорошо. Нам предстоит еще значительно прибавить и провести большие матчи, но было приятно приехать сюда, сохранить ворота на замке и одержать победу. Это хорошо для фанатов".



"Мы знаем, что "Элланд Роуд" — тяжелое место для выездов, и здесь бывают времена, когда соперник слегка диктует игру, как это было в начале обоих таймов".



"Во втором тайме нам пришлось потрудиться, при этом сохраняя концентрацию. Мы знали, что наше мастерство обнаружит себя, и мы знали, что нам придется сражаться за каждый мяч, защищая свои ворота".



"Нужно отдать должное парням и их духу. Мы знали, как важно добыть здесь победу для наших фанатов, не сделав этого посреди недели. Мы были расстроены ничьей (2:2 в среду) и знали, что сегодня можем отомстить. Это мы и сделали", — цитирует Магуайра Daily Mail.