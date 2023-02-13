Уэбб срочно созывает всех арбитров Премьер-Лиги

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб назначил на ближайший вторник экстренное собрание всех арбитров, обслуживающих матчи Премьер-Лиги.

Накануне организация Уэбба признала ошибочным ответный гол "Брентфорда" в субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1) — арбитр VAR Ли Мейсон забыл начертить линии при определении офсайда.

Позже днем судейский корпус подтвердил это в официальном заявлении, извинившись и за ошибку Мейсона, и за несправедливо отмененный гол "Брайтона" в матче против "Кристал Пэлас" — там видеоассистент Джон Брукс и вовсе начертил линии по неправильному игроку.

Однако одними извинениями Уэбб не ограничится. Столь крупные ляпы привели Ховарда, бывшего офицера полиции, в ярость, и всем рефери, лайнсменам и арбитрам VAR было сказано прибыть в штаб-квартиру организации во вторник. Явка в Стокли-парк обязательна.

Уэбб, возглавивший судейский корпус в прошлом году, собирается провести разбор полетов, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем, сообщает Daily Mail.


Метки Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 07:00

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  1. meshuggah 13.02.2023 07:29 # meshuggah
    норм так судейки тащат гг

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  2. chelsea88 13.02.2023 07:23 # chelsea88
    По результатам собрания принято решение отменить гол никчёмного вулвича и присудить нетрадиционным поражение)

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  3. electric 13.02.2023 07:03 # electric
    Сралекса тоже пригласил.

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