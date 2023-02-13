Клопп: "Не уйду и не могу уйти"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он полностью предан мерсисайдскому клубу и не помышляет об уходе.

Восьмой сезон Клоппа в "Ливерпуле" складывается крайне непросто. "Красные" еще не побеждали в Премьер-Лиге в 2023 году и сейчас занимают только 10-ю позицию.

Оба своих предыдущих клуба Клопп покидал после семи лет работы, однако Юрген уверяет, что на сей раз все совершенно по-другому, и он не видит причин для расставания.

"Я не уйду, и я не могу уйти. Я ответственен, слишком ответственен, я хочу этого, и я хочу все наладить. Я на 100 процентов предан".

"Я достаточно опытен, чтобы знать, что ты можешь преодолеть это. Я знаю это благодаря двум вещам: когда я уходил из "Майнца", это в том числе был шаг вперед в моей карьере; а когда я уходил из Дортмунда, в тот момент я был по-настоящему истощен и думал, что это правильный момент для перемен".

"Здесь ни то, ни другое. Я всецело здесь, но я понимаю людей, которые говорят: "О, семь лет, семь лет". Но это здесь совершенно не при чем. Ситуация сложная по другим причинам, но это — не одна из них", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 996

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Последние комментарии:




  1. gucman 13.02.2023 08:14 # gucman
    Клоп - беспонтовый гусь

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  2. apl-nash 13.02.2023 08:12 # apl-nash
    Да здравствуют во веки веков Юрген Норбертович и Владимир Владимирович, УРА, ФАПЛОВЧАНЕ!!!

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  3. v-0987654321 13.02.2023 08:01 # v-0987654321
    Анекдот:
    Тракаются Наркот и Астер в окопе, Наркот говорит:
    -Завтра мы на Бахмут...
    Астер:
    -Ой, что правда!?!?!
    -Нет конечно, мне просто нравится как у тебя очко сжимается.

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  4. v-0987654321 13.02.2023 08:00 # v-0987654321
    Польский депутат сказал, что украинцы борются за право быть гомосексуалистами!

    Его никто не опроверг с украинской стороны


    Поляки знают толк, как иметь хлопов в жопы. сотни лет практики

    ;)

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  5. v-0987654321 13.02.2023 07:59 # v-0987654321
    БДСМ это жизнь на украине)

    сечёте?;)

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  6. division 13.02.2023 07:35 # division
    Новость пушка просто. Будет и дальше топить картонный клубишко. Ситуация точь в точь как с Арсеном в гг, когда он творил просто что ему вздумается, а никто не мог и слова против сказать, это ж легенда. Вот только Арсен был великим тренером с багажом больших побед и кучей трофеев. Клопп на его фоне пустышка

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  7. vals1702 13.02.2023 07:31 # vals1702
    если ФСГ не продаст клуб - можешь спокойно уходить. Ты выйграл все без должного финансирования. Спасибо !

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  8. meshuggah 13.02.2023 07:30 # meshuggah
    походу неустойку хочет

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  9. electric 13.02.2023 06:59 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  10. bangladesh 13.02.2023 06:26 # bangladesh
    Моя главная профессия ПОВВААААААРР хаахааааааа

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