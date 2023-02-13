Клопп: "Не уйду и не могу уйти"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он полностью предан мерсисайдскому клубу и не помышляет об уходе.
Восьмой сезон Клоппа в "Ливерпуле" складывается крайне непросто. "Красные" еще не побеждали в Премьер-Лиге в 2023 году и сейчас занимают только 10-ю позицию.
Оба своих предыдущих клуба Клопп покидал после семи лет работы, однако Юрген уверяет, что на сей раз все совершенно по-другому, и он не видит причин для расставания.
"Я не уйду, и я не могу уйти. Я ответственен, слишком ответственен, я хочу этого, и я хочу все наладить. Я на 100 процентов предан".
"Я достаточно опытен, чтобы знать, что ты можешь преодолеть это. Я знаю это благодаря двум вещам: когда я уходил из "Майнца", это в том числе был шаг вперед в моей карьере; а когда я уходил из Дортмунда, в тот момент я был по-настоящему истощен и думал, что это правильный момент для перемен".
"Здесь ни то, ни другое. Я всецело здесь, но я понимаю людей, которые говорят: "О, семь лет, семь лет". Но это здесь совершенно не при чем. Ситуация сложная по другим причинам, но это — не одна из них", — цитирует Клоппа BBC.
13.02.2023 06:00
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Последние комментарии:
Клоп - беспонтовый гусь
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Да здравствуют во веки веков Юрген Норбертович и Владимир Владимирович, УРА, ФАПЛОВЧАНЕ!!!
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Анекдот:
Тракаются Наркот и Астер в окопе, Наркот говорит:
-Завтра мы на Бахмут...
Астер:
-Ой, что правда!?!?!
-Нет конечно, мне просто нравится как у тебя очко сжимается.
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Польский депутат сказал, что украинцы борются за право быть гомосексуалистами!
Его никто не опроверг с украинской стороны
Поляки знают толк, как иметь хлопов в жопы. сотни лет практики
;)
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БДСМ это жизнь на украине)
сечёте?;)
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Новость пушка просто. Будет и дальше топить картонный клубишко. Ситуация точь в точь как с Арсеном в гг, когда он творил просто что ему вздумается, а никто не мог и слова против сказать, это ж легенда. Вот только Арсен был великим тренером с багажом больших побед и кучей трофеев. Клопп на его фоне пустышка
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если ФСГ не продаст клуб - можешь спокойно уходить. Ты выйграл все без должного финансирования. Спасибо !
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походу неустойку хочет
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КНЯЗЬ!!!
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Моя главная профессия ПОВВААААААРР хаахааааааа
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