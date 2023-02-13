Клопп: "Не уйду и не могу уйти"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он полностью предан мерсисайдскому клубу и не помышляет об уходе.

Восьмой сезон Клоппа в "Ливерпуле" складывается крайне непросто. "Красные" еще не побеждали в Премьер-Лиге в 2023 году и сейчас занимают только 10-ю позицию.



Оба своих предыдущих клуба Клопп покидал после семи лет работы, однако Юрген уверяет, что на сей раз все совершенно по-другому, и он не видит причин для расставания.



"Я не уйду, и я не могу уйти. Я ответственен, слишком ответственен, я хочу этого, и я хочу все наладить. Я на 100 процентов предан".



"Я достаточно опытен, чтобы знать, что ты можешь преодолеть это. Я знаю это благодаря двум вещам: когда я уходил из "Майнца", это в том числе был шаг вперед в моей карьере; а когда я уходил из Дортмунда, в тот момент я был по-настоящему истощен и думал, что это правильный момент для перемен".



"Здесь ни то, ни другое. Я всецело здесь, но я понимаю людей, которые говорят: "О, семь лет, семь лет". Но это здесь совершенно не при чем. Ситуация сложная по другим причинам, но это — не одна из них", — цитирует Клоппа BBC.