Холанд рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола усомнился насчет участия нападающего Эрлинга Холанда в матче против "Арсенала".

Победный для "Сити" матч против "Астон Виллы" в воскресенье (3:1) был закончен для Холанда, забившего 25 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, уже в перерыве.

Эта замена оказалась вынужденной, и у Гвардиолы нет уверенности, что Эрлинг поправится до выезда на "Эмирейтс" в среду.

"Эрлинг получил ушиб, и в ближайшие дни мы посмотрим, как он будет себя чувствовать".

"Думаю, это не травма, но завтра мы увидим. Возможно, он будет готов в среду, но если будут какие-либо риски, он не сыграет".

"Если он не будет готов, сыграет кто-нибудь другой. Но надеюсь, он будет готов", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 13.02.2023 00:44 # gameboy
    Ссыкло конечно он его не выставит а будет свою тики таку задрачивать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: