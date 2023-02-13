Холанд рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола усомнился насчет участия нападающего Эрлинга Холанда в матче против "Арсенала".

Победный для "Сити" матч против "Астон Виллы" в воскресенье (3:1) был закончен для Холанда, забившего 25 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, уже в перерыве.



Эта замена оказалась вынужденной, и у Гвардиолы нет уверенности, что Эрлинг поправится до выезда на "Эмирейтс" в среду.



"Эрлинг получил ушиб, и в ближайшие дни мы посмотрим, как он будет себя чувствовать".



"Думаю, это не травма, но завтра мы увидим. Возможно, он будет готов в среду, но если будут какие-либо риски, он не сыграет".



"Если он не будет готов, сыграет кто-нибудь другой. Но надеюсь, он будет готов", — цитирует Гвардиолу The Independent.