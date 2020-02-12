Тен Хаг призвал Рэшфорда не лениться

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предостерег своего нападающего Маркуса Рэшфорда от самоуспокоенности.

В победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Лидса" в воскресенье (2:0) Рэшфорд забил свой 21-й мяч в этом сезоне. Теперь Маркус находится всего в одном голе от своего персонального рекорда, установленного в 2019/20.



Форма Рэшфорда резко контрастирует с тем, что он показывал в прошлом сезоне, однако Тен Хаг призывает 25-летнего англичанина не расслабляться.



"Я не знаю, когда это закончится, но если ты будешь удовлетворен, тогда это произойдет".



"А поскольку удовлетворенность переходит в лень, ты должен продолжать стараться каждый день. Если он продолжит стараться и продолжит сохранять концентрацию в каждом матче, придавая команде энергии и уверенности, тогда он продолжит забивать".



"Он обладает техникой, чтобы забивать правой ногой, левой ногой и головой. Ему лишь нужно выходить на ударную позицию".



"Я был уверен насчет него с первого момента. Я был в восторге от того, что мне придется работать с ним. Я думал, что могу заставить его играть лучше. Он обладает столь многими навыками и таким большим потенциалом, и он все еще способен на большее", — цитирует Тен Хага BBC.