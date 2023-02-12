"Саутгемптон" обдумывает приглашение Марша

Едва уволенный из "Лидса" Джесси Марш рассматривается на должность главного тренера "Саутгемптона".

Напомним, "Лидс" объявил о расставании с Маршем только в минувший понедельник, отреагировав этим на серию из семи матчей Премьер-Лиги без побед.



Однако своей работой на "Элланд Роуд", включая спасение клуба от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, 49-летний американец произвел впечатление на боссов "Саутгемптона".



Как и "Лидс", сейчас"Саутгемптон" ищет нового рулевого, попрощавшись с Натаном Джонсом ранее в воскресенье.



Как подчеркивает The Athletic, "святые" интересовались Маршем еще до прихода того в "Лидс" год назад. На "Сент-Мэри" считают, что Джесси подходит их клубу своей приверженностью атакующему футболу с прессингом и умением работать с молодежью.