"Сити" победил "Виллу" и оказался в трех очках от "Арсенала"
"Манчестер Сити" одержал победу 3:1 над "Астон Виллой" и приблизился к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу" на расстояние в три очка.
Впервые с ноября в стартовом составе "горожан" появился Рубен Диаш. Также вернулись Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне, а Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рико Льюис и Хулиан Альварес переместились в запас.
У "вилланов" лишь Калум Чемберс поменял Тайрона Мингса в старте.
"Сити" начал с места в карьер, открыв счет уже на четвертой минуте. Рияд Махрез подал угловой, а Родри сыграл на опережение и головой опустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.
На 11-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество. Родри роскошной передачей вывел на ударную позицию Гюндогана, Илкай пробил в касание, однако голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес выдвинулся навстречу и ногой отвел угрозу от своих ворот.
Спустя две минуты Мартинес столкнулся с Эрлингом Холандом, а Гюндоган подхватил отскочивший мяч и поразил пустые ворота. Гол засчитан не был из-за нападения на голкипера.
"Горожане" продолжили разрывать чужую оборону, но обычно били мимо, а когда все же попадали в створ, то Мартинес свою команду выручал.
Ощущение второго гола висело в воздухе, и на 39-й минуте это случилось. Холанд прострелил вдоль ворот, а Гюндоган подоспел на дальнюю штангу — 2:0.
Под занавес первого тайма Джек Грилиш заработал пенальти, нарвавшись на фол со стороны Джейкоба Рэмси. Махрез образцово исполнил 11-метровый — 3:0.
Во втором тайме "Сити" контролировал игру, оказывал давление, но явных моментов почти не имел. "Вилла" затаилась, разразившись выпадом Уоткинса на 61-й минуте. Олли ворвался в штрафную и катнул мяч низом мимо Эдерсона — 3:1.
Гости воодушевились и провели еще несколько атак. Махрез мог погасить этот порыв, но с границы вратарской площади умудрился пробить выше.
Уже в компенсированное время вышедший на замену у "Виллы" Джон Дуран пробил в перекладину, и на этом все закончилось.
Несмотря на несколько сумбурные заключительные полчаса, "Сити" полностью заслужил победу. "Горожане" использовали возможность приблизиться к "Арсеналу", с которым играют в следующем матче.
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче
12.02.2023 21:30
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ловите ггунеров, пока еще они есть на фапле.
Через месяцок другой их опять уже будет не достать из-под шконки)
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Это танкист на фото в детстве?)))
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12.02.2023 21:29 # удалить
narcot-fake
ВУХАХАХАХАХАХА
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTQglLpuJ_ue0Pj7bxhflaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
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Эх Linkin Park....
Время не вернуть назад
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Ортур мой личный конченный ЛОХ! ахахахаха
сечете? ;)
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КОРОЛИ!!!
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******
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Ливерпуль!!!
Сила, власть и величие!
Полный газ, братья!
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