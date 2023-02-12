"Сити" победил "Виллу" и оказался в трех очках от "Арсенала"

Родри "Манчестер Сити" одержал победу 3:1 над "Астон Виллой" и приблизился к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу" на расстояние в три очка.

Впервые с ноября в стартовом составе "горожан" появился Рубен Диаш. Также вернулись Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне, а Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рико Льюис и Хулиан Альварес переместились в запас.

У "вилланов" лишь Калум Чемберс поменял Тайрона Мингса в старте.

"Сити" начал с места в карьер, открыв счет уже на четвертой минуте. Рияд Махрез подал угловой, а Родри сыграл на опережение и головой опустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.

На 11-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество. Родри роскошной передачей вывел на ударную позицию Гюндогана, Илкай пробил в касание, однако голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес выдвинулся навстречу и ногой отвел угрозу от своих ворот.

Спустя две минуты Мартинес столкнулся с Эрлингом Холандом, а Гюндоган подхватил отскочивший мяч и поразил пустые ворота. Гол засчитан не был из-за нападения на голкипера.

"Горожане" продолжили разрывать чужую оборону, но обычно били мимо, а когда все же попадали в створ, то Мартинес свою команду выручал.

Ощущение второго гола висело в воздухе, и на 39-й минуте это случилось. Холанд прострелил вдоль ворот, а Гюндоган подоспел на дальнюю штангу — 2:0.

Под занавес первого тайма Джек Грилиш заработал пенальти, нарвавшись на фол со стороны Джейкоба Рэмси. Махрез образцово исполнил 11-метровый — 3:0.

Во втором тайме "Сити" контролировал игру, оказывал давление, но явных моментов почти не имел. "Вилла" затаилась, разразившись выпадом Уоткинса на 61-й минуте. Олли ворвался в штрафную и катнул мяч низом мимо Эдерсона — 3:1.

Гости воодушевились и провели еще несколько атак. Махрез мог погасить этот порыв, но с границы вратарской площади умудрился пробить выше.

Уже в компенсированное время вышедший на замену у "Виллы" Джон Дуран пробил в перекладину, и на этом все закончилось.

Несмотря на несколько сумбурные заключительные полчаса, "Сити" полностью заслужил победу. "Горожане" использовали возможность приблизиться к "Арсеналу", с которым играют в следующем матче.

"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 21:30

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Последние комментарии:




  1. pepguardiola 12.02.2023 21:40 # pepguardiola
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    (ответить)

  2. thegodfather 12.02.2023 21:39 # thegodfather
    ловите ггунеров, пока еще они есть на фапле.
    Через месяцок другой их опять уже будет не достать из-под шконки)

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  3. narcot-fake 12.02.2023 21:37 # narcot-fake
    Это танкист на фото в детстве?)))



    https://i.mycdn.me/i?r=AyENid1PUfRjbfTS8I1wumQ-_uTw37pVjdmFTJAD03Shnw
    (ответить)
    12.02.2023 21:29 # удалить
    narcot-fake

    ВУХАХАХАХАХАХА


    https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTQglLpuJ_ue0Pj7bxhflaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
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  4. xah 12.02.2023 21:35 # xah
    Эх Linkin Park....

    Время не вернуть назад

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  5. v-0987654321 12.02.2023 21:34 # v-0987654321
    Ортур мой личный конченный ЛОХ! ахахахаха

    сечете? ;)

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  6. pepguardiola 12.02.2023 21:34 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  7. fiezzo 12.02.2023 21:33 # fiezzo
    ******
    *****
    Ливерпуль!!!
    Сила, власть и величие!
    Полный газ, братья!

    (ответить)

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