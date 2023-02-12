"Сити" победил "Виллу" и оказался в трех очках от "Арсенала"

"Манчестер Сити" одержал победу 3:1 над "Астон Виллой" и приблизился к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу" на расстояние в три очка.

Впервые с ноября в стартовом составе "горожан" появился Рубен Диаш. Также вернулись Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне, а Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рико Льюис и Хулиан Альварес переместились в запас.



У "вилланов" лишь Калум Чемберс поменял Тайрона Мингса в старте.



"Сити" начал с места в карьер, открыв счет уже на четвертой минуте. Рияд Махрез подал угловой, а Родри сыграл на опережение и головой опустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.



На 11-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество. Родри роскошной передачей вывел на ударную позицию Гюндогана, Илкай пробил в касание, однако голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес выдвинулся навстречу и ногой отвел угрозу от своих ворот.



Спустя две минуты Мартинес столкнулся с Эрлингом Холандом, а Гюндоган подхватил отскочивший мяч и поразил пустые ворота. Гол засчитан не был из-за нападения на голкипера.



"Горожане" продолжили разрывать чужую оборону, но обычно били мимо, а когда все же попадали в створ, то Мартинес свою команду выручал.



Ощущение второго гола висело в воздухе, и на 39-й минуте это случилось. Холанд прострелил вдоль ворот, а Гюндоган подоспел на дальнюю штангу — 2:0.



Под занавес первого тайма Джек Грилиш заработал пенальти, нарвавшись на фол со стороны Джейкоба Рэмси. Махрез образцово исполнил 11-метровый — 3:0.



Во втором тайме "Сити" контролировал игру, оказывал давление, но явных моментов почти не имел. "Вилла" затаилась, разразившись выпадом Уоткинса на 61-й минуте. Олли ворвался в штрафную и катнул мяч низом мимо Эдерсона — 3:1.



Гости воодушевились и провели еще несколько атак. Махрез мог погасить этот порыв, но с границы вратарской площади умудрился пробить выше.



Уже в компенсированное время вышедший на замену у "Виллы" Джон Дуран пробил в перекладину, и на этом все закончилось.



Несмотря на несколько сумбурные заключительные полчаса, "Сити" полностью заслужил победу. "Горожане" использовали возможность приблизиться к "Арсеналу", с которым играют в следующем матче.



"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче