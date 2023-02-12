Сезон завершен для Бентанкура

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена.

Бентанкур был ключевым игроком "Тоттенхэма" в этом сезоне, забив пять голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Однако Родриго потребовалась вынужденная замена во время проигранного "шпорами" матча против "Лестера" накануне (4:1), а углубленное обследование подтвердило худшие опасения.



Как сообщает The Guardian, 25-летний уругваец проведет в лазарете от шести до семи месяцев с повреждением своего левого колена, рискуя пропустить даже начало следующего сезона.



Стоит отметить, что это уже четвертая потеря "Тоттенхэма" за последнее время — после капитана Уго Льориса, вингбека Райана Сессеньона и полузащитника Ива Биссума, которые пропустят недели.