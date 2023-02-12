Шредер — фаворит на роль главного тренера "Лидса"

Бывший главный тренер "Аякса" Альфред Шредер стал фаворитом на вакантную позицию рулевого "Лидса".

Не сумев заполучить Карлоса Корберана из "Вест Бромвича", Андони Ираолу из "Райо Вальекано" и Арне Слота из "Фейеноорда", "Лидс" обратил свой взор на Шредера, сообщает Daily Mail.



Шредер находится без работы с прошлого месяца, когда от его услуг отказался "Аякс". Альфред продержался в Амстердаме только полсезона, приняв чемпионов Эредивизии из рук ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.



Ранее в своей карьере 50-летний голландец возглавлял "Брюгге", "Хоффенхайм" и "Твенте", а также ассистировал Рональду Куману в "Барселоне".



Добавим, Шредер покинул "Аякс" после серии из шести ничьих подряд, не зная побед в Эредивизии с октября. Джон Хейтинга, на временной основе занявший место Альфреда, выиграл оба своих первых матча.