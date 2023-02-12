МЮ победил "Лидс" со второй попытки

Маркус Рэшфорд Спустя четыре дня после домашней ничьей 2:2 "Манчестер Юнайтед" все же одолел "Лидс", отпраздновав победу 0:2 на "Элланд Роуд".

Из-за травм "белые" недосчитались Паскаля Стрейка и Луиса Синистерры, которых в стартовом составе заменили Хуниор Фирпо и Крисенсио Саммервилл.

По сравнению с матчем на "Олд Траффорд" в среду места в старте "красных дьяволов" получили Харри Магуайр, Тирелл Маласиа и Джейдон Санчо, заменив Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана и Алехандро Гарначо.

"Лидс" по-хозяйски начал матч, атакуя довольно бестолково, но дерзко. "Белым" удалось доставить пару неприятных моментов голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа.

Гости свою первую вразумительную атаку провели только на 20-й минуте, завершив комбинацию неточным ударом Бруну Фернандеша с дистанции.

Позже Фернандеш отметился еще парой ударов, отраженных голкипером "Лидса" Иланом Мелье, а Люк Эйлинг едва не совершил автогол. Этим "Юнайтед" и ограничился в первом тайме. У "Лидса" был свой момент, но Давид Де Хеа не позволил Саммервиллу поразить ворота с близкого расстояния.

Второй тайм хозяева начали не менее уверено, чем первый, однако их ударам не хватало точности. Выдержав этот натиск, гости огрызнулись дальним ударом Далота в перекладину.

Несмотря на оказываемое давление, с созданием по-настоящему опасных моментов у "белых" возникали проблемы. На 78-й минуте Саммервилл мог реально открыть счет, но Де Хеа отразил его удар с острого угла.

А на 80-й минуте "дьяволы" ответили своим голевым моментом. Это Маркус Рэшфорд головой замкнул подачу Люка Шоу с левого фланга — 0:1.

Спустя пять минут все стало окончательно ясно. Вышедший на замену Гарначо ворвался в штрафную по левому краю и поразил ворота с касанием рук Мелье и ближней штанги — 0:2.

"Лидс" совсем развалился и в концовке едва не пропустил еще. Рэшфорд и Ваут Вегхорст даже забили, но оба гола не были засчитаны из-за офсайда.

Как и на "Олд Траффорд" в прошлую среду, "Лидс" демонстрировал вдохновенную игру, однако "белым" не хватило класса, чтобы конвертировать свои многочисленные атаки в голы. У "Юнайтед" же с классом полный порядок.

"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.02.2023 20:02 # mancityman
    русня не люди!!!

    (ответить)

  2. ian 12.02.2023 20:01 # ian
    Бля, купил бы одминку и тоже так шугал всякую хохлозалупу, аж наркот офутболился
    Лохайло молчит чё то

    (ответить)

  3. narcot 12.02.2023 19:56 # narcot
    Один ватник почувствовал себя богом, а другие принялись подсасывать)) ору




    12.02.2023 19:03 #
    empry

    Умение добывать очки при плохой игре – признак топ-клуба. Молодцы
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/98557/?c=1#c7727330Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  4. liverputin 12.02.2023 19:54 # liverputin
    норм кстати админ вагина ака шерсть обоссал, просто вытер его как тряпку ахахахах

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  5. kellborn 12.02.2023 19:54 # kellborn
    Ребят. Отличный футбольный вечер. BBC вот сообщило в рамках битвы за Чемпионство наступает решающая пора. Вроде как, до летнего трансферного окна всем нужно добиться каких то успехов.

    Одни бояться усиления соперников, после анонсирования большой трансферной компании летом, и думают выйти на пик формы еще до июня.

    Другие же могут не боясь перегружать уже имеющихся игроков. Ведь они знают, что летом приедут новые крутые. В общем, следующие пару месяцев будут очень интересными в футбольном плане.

    Но особенно порадовал лысый шарлатан, который недавно тут заявил, что для попадания в ЛЧ ему нужно полтора-два года активной работы, а уж если хочется чемпионства то тут уж минимум три.

    Я просто вот ахереваю. Да с теми ресурсами которые у них есть, эт просто смех такое говорить. А как же КУБОК ЛЧ за три дня? Уже не актуально?

    Короче, думаю уволят его еще до конца сезона

    (ответить)

  6. liverputin 12.02.2023 19:50 # liverputin
    Квадратыч Ротан Залупейко расплакался ахаахах

    (ответить)

  7. division 12.02.2023 19:49 # division
    Хайп по Мартинесу оч быстро улетучился, карьеру будет в Вилле заканчивать

    (ответить)

  8. slash-lfc 12.02.2023 19:47 # slash-lfc
    12.02.2023 19:41 #
    empry

    Ладно. Раз не политический оставим. Только рот хорошенько вымой с мылом, ок?

    Источник: http://fapl.ru/posts/98557/?c=1

    Пхахахахха, цыганку и прочую лохлоxуиту держат тупо ради активности в комментах ))

    (ответить)

  9. thegodfather 12.02.2023 19:46 # thegodfather
    сити взялся за дело
    их уже не остановить

    (ответить)

  10. liverputin 12.02.2023 19:44 # liverputin
    членси - клуб хуесосов

    было, есть и будет!

    (ответить)

  11. kukuruzko 12.02.2023 19:37 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  12. mancityman 12.02.2023 19:36 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  13. felix-the-cat 12.02.2023 19:36 # felix-the-cat
    Тиаго улетел на 4 недели

    Против Реала будет
    Байтетич Элиот Хендерсон ахахахахахахахаххахахаха

    (ответить)

  14. liverputin 12.02.2023 19:35 # liverputin
    ЛИВЕРПУЛЬ СИЛА ВЕЛИЧИЕ И МОЩЬ
    членси залупа малафья и вошь

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  15. liverputin 12.02.2023 19:31 # liverputin
    накидывал за щеку свой огромный член размером с хасбика каждому пенсу на этом сайте

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  16. felix-the-cat 12.02.2023 19:30 # felix-the-cat
    Членси обосранная хуита

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  17. liverputin 12.02.2023 19:26 # liverputin
    ладно, тогда будем членсеа тролить
    ща ток артурика надо дождаться

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  18. empry 12.02.2023 19:24 # empry
    В честь победы МЮ объявляю вечер футбола в данной ветке. Все политические комментарии будут удаляться, а хорошие и душевные комментарии по теме и футбольные рофлы получат от меня персональный респект и почтение.

    (ответить)

  19. iskander8sg 12.02.2023 19:13 # iskander8sg
    https://music.youtube.com/watch?v=8LQJarYdwGc&;feature=share
    Красиво

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  20. takernotagiver 12.02.2023 19:11 # takernotagiver
    Аномальная игра. Лидс имел и опасных атак больше и голевых моментов. Но проиграл всухую. Походу, фортуна возвратила должок МЮ за прошлый матч

    (ответить)

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