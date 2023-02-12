МЮ победил "Лидс" со второй попытки

Спустя четыре дня после домашней ничьей 2:2 "Манчестер Юнайтед" все же одолел "Лидс", отпраздновав победу 0:2 на "Элланд Роуд".

Из-за травм "белые" недосчитались Паскаля Стрейка и Луиса Синистерры, которых в стартовом составе заменили Хуниор Фирпо и Крисенсио Саммервилл.



По сравнению с матчем на "Олд Траффорд" в среду места в старте "красных дьяволов" получили Харри Магуайр, Тирелл Маласиа и Джейдон Санчо, заменив Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана и Алехандро Гарначо.



"Лидс" по-хозяйски начал матч, атакуя довольно бестолково, но дерзко. "Белым" удалось доставить пару неприятных моментов голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа.



Гости свою первую вразумительную атаку провели только на 20-й минуте, завершив комбинацию неточным ударом Бруну Фернандеша с дистанции.



Позже Фернандеш отметился еще парой ударов, отраженных голкипером "Лидса" Иланом Мелье, а Люк Эйлинг едва не совершил автогол. Этим "Юнайтед" и ограничился в первом тайме. У "Лидса" был свой момент, но Давид Де Хеа не позволил Саммервиллу поразить ворота с близкого расстояния.



Второй тайм хозяева начали не менее уверено, чем первый, однако их ударам не хватало точности. Выдержав этот натиск, гости огрызнулись дальним ударом Далота в перекладину.



Несмотря на оказываемое давление, с созданием по-настоящему опасных моментов у "белых" возникали проблемы. На 78-й минуте Саммервилл мог реально открыть счет, но Де Хеа отразил его удар с острого угла.



А на 80-й минуте "дьяволы" ответили своим голевым моментом. Это Маркус Рэшфорд головой замкнул подачу Люка Шоу с левого фланга — 0:1.



Спустя пять минут все стало окончательно ясно. Вышедший на замену Гарначо ворвался в штрафную по левому краю и поразил ворота с касанием рук Мелье и ближней штанги — 0:2.



"Лидс" совсем развалился и в концовке едва не пропустил еще. Рэшфорд и Ваут Вегхорст даже забили, но оба гола не были засчитаны из-за офсайда.



Как и на "Олд Траффорд" в прошлую среду, "Лидс" демонстрировал вдохновенную игру, однако "белым" не хватило класса, чтобы конвертировать свои многочисленные атаки в голы. У "Юнайтед" же с классом полный порядок.



"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче