МЮ победил "Лидс" со второй попытки
Спустя четыре дня после домашней ничьей 2:2 "Манчестер Юнайтед" все же одолел "Лидс", отпраздновав победу 0:2 на "Элланд Роуд".
Из-за травм "белые" недосчитались Паскаля Стрейка и Луиса Синистерры, которых в стартовом составе заменили Хуниор Фирпо и Крисенсио Саммервилл.
По сравнению с матчем на "Олд Траффорд" в среду места в старте "красных дьяволов" получили Харри Магуайр, Тирелл Маласиа и Джейдон Санчо, заменив Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана и Алехандро Гарначо.
"Лидс" по-хозяйски начал матч, атакуя довольно бестолково, но дерзко. "Белым" удалось доставить пару неприятных моментов голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа.
Гости свою первую вразумительную атаку провели только на 20-й минуте, завершив комбинацию неточным ударом Бруну Фернандеша с дистанции.
Позже Фернандеш отметился еще парой ударов, отраженных голкипером "Лидса" Иланом Мелье, а Люк Эйлинг едва не совершил автогол. Этим "Юнайтед" и ограничился в первом тайме. У "Лидса" был свой момент, но Давид Де Хеа не позволил Саммервиллу поразить ворота с близкого расстояния.
Второй тайм хозяева начали не менее уверено, чем первый, однако их ударам не хватало точности. Выдержав этот натиск, гости огрызнулись дальним ударом Далота в перекладину.
Несмотря на оказываемое давление, с созданием по-настоящему опасных моментов у "белых" возникали проблемы. На 78-й минуте Саммервилл мог реально открыть счет, но Де Хеа отразил его удар с острого угла.
А на 80-й минуте "дьяволы" ответили своим голевым моментом. Это Маркус Рэшфорд головой замкнул подачу Люка Шоу с левого фланга — 0:1.
Спустя пять минут все стало окончательно ясно. Вышедший на замену Гарначо ворвался в штрафную по левому краю и поразил ворота с касанием рук Мелье и ближней штанги — 0:2.
"Лидс" совсем развалился и в концовке едва не пропустил еще. Рэшфорд и Ваут Вегхорст даже забили, но оба гола не были засчитаны из-за офсайда.
Как и на "Олд Траффорд" в прошлую среду, "Лидс" демонстрировал вдохновенную игру, однако "белым" не хватило класса, чтобы конвертировать свои многочисленные атаки в голы. У "Юнайтед" же с классом полный порядок.
"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
12.02.2023 19:00
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Последние комментарии:
русня не люди!!!
(ответить)
Бля, купил бы одминку и тоже так шугал всякую хохлозалупу, аж наркот офутболился
Лохайло молчит чё то
(ответить)
Один ватник почувствовал себя богом, а другие принялись подсасывать)) ору
12.02.2023 19:03 #
empry
Умение добывать очки при плохой игре – признак топ-клуба. Молодцы
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/98557/?c=1#c7727330
(ответить)
норм кстати админ вагина ака шерсть обоссал, просто вытер его как тряпку ахахахах
(ответить)
Ребят. Отличный футбольный вечер. BBC вот сообщило в рамках битвы за Чемпионство наступает решающая пора. Вроде как, до летнего трансферного окна всем нужно добиться каких то успехов.
Одни бояться усиления соперников, после анонсирования большой трансферной компании летом, и думают выйти на пик формы еще до июня.
Другие же могут не боясь перегружать уже имеющихся игроков. Ведь они знают, что летом приедут новые крутые. В общем, следующие пару месяцев будут очень интересными в футбольном плане.
Но особенно порадовал лысый шарлатан, который недавно тут заявил, что для попадания в ЛЧ ему нужно полтора-два года активной работы, а уж если хочется чемпионства то тут уж минимум три.
Я просто вот ахереваю. Да с теми ресурсами которые у них есть, эт просто смех такое говорить. А как же КУБОК ЛЧ за три дня? Уже не актуально?
Короче, думаю уволят его еще до конца сезона
(ответить)
Квадратыч Ротан Залупейко расплакался ахаахах
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Хайп по Мартинесу оч быстро улетучился, карьеру будет в Вилле заканчивать
(ответить)
12.02.2023 19:41 #
empry
Ладно. Раз не политический оставим. Только рот хорошенько вымой с мылом, ок?
Источник: http://fapl.ru/posts/98557/?c=1
Пхахахахха, цыганку и прочую лохлоxуиту держат тупо ради активности в комментах ))
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сити взялся за дело
их уже не остановить
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членси - клуб хуесосов
было, есть и будет!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Тиаго улетел на 4 недели
Против Реала будет
Байтетич Элиот Хендерсон ахахахахахахахаххахахаха
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ЛИВЕРПУЛЬ СИЛА ВЕЛИЧИЕ И МОЩЬ
членси залупа малафья и вошь
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накидывал за щеку свой огромный член размером с хасбика каждому пенсу на этом сайте
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Членси обосранная хуита
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ладно, тогда будем членсеа тролить
ща ток артурика надо дождаться
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В честь победы МЮ объявляю вечер футбола в данной ветке. Все политические комментарии будут удаляться, а хорошие и душевные комментарии по теме и футбольные рофлы получат от меня персональный респект и почтение.
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https://music.youtube.com/watch?v=8LQJarYdwGc&;feature=share
Красиво
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Аномальная игра. Лидс имел и опасных атак больше и голевых моментов. Но проиграл всухую. Походу, фортуна возвратила должок МЮ за прошлый матч
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