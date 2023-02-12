Хакетт призвал уволить Ли Мейсона с должности арбитра VAR

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт призвал главу судейского корпуса Ховарда Уэбба уволить арбитра VAR Ли Мейсона.

Ранее днем стало известно, что судейский корпус признал судейскую ошибку в матче Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Брентфордом" (1:1) накануне.



Ответный гол нападающего "пчел" Айвена Тоуни нельзя было засчитывать из-за офсайда ассистировавшего ему Кристиана Нергора, однако находившийся в видеостудии Мейсон забыл или не захотел начертить необходимые линии для определения положения вне игры.



Мейсон повесил свисток на гвоздь в конце сезона 2020/21, после чего стал первым в Премьер-Лиге арбитром, который работает только с системой VAR, однако Хакетт считает, что Ли просто не годится для этой роли, потому что эта его ошибка — далеко не первая.



"Теперь во главе судейского корпуса находится Ховард Уэбб. Уволить Ли Месона с должности постоянного оператора VAR — одна из вещей, которые он должен сделать".



"В этот раз Мейсон подвел очередного рефери, не отменив гол "Брентфорда" из-за офсайда. VAR не может ошибаться в таких решениях", — написал Хекетт в твиттере.