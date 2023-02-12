Тен Хаг считает, что МЮ должен покупать игроков топ-уровня

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб должен приглашать игроков топ-уровня.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге смены владельцев, однако это совершенно не мешает Тен Хагу строить планы на будущее.



Эрик видит дефицит классных игроков на отдельных позициях и требует финансовую поддержку для достижения успехов на футбольном поле.



"Если мы хотим восстановить величие "Манчестер Юнайтед", нам нужны игроки топ-уровня, но также нам нужно по двое на каждую позицию, потому что мы хотим выступать во всех соревнованиях".



"В последнем матче вы видели, что на определенных позициях нам не хватает мастерства. Этого не может быть, если ты хочешь состязаться на высочайшем уровне".



"Я здесь, чтобы управлять командой, выжимать из них максимум, а также моя работа в том, чтобы приглашать правильных игроков".



"Мы много разговариваем об этом с руководством и менеджментом клуба, но я здесь, чтобы добиваться спортивных целей, а не финансовых".



"Я спокоен из-за нашей ситуации (с продажей клуба). Я строю планы. Я всегда стремлюсь к лучшему, но если мы не можем получить лучшее, тогда у нас есть план Б".



"Если вы посмотрите, то увидите, что другие клубы Премьер-Лиги продолжают инвестировать, хотя обладают классными тренерами и игроками. Здесь очень суровая конкуренция. Долгое время это была гонка двух команд, но теперь, думаю, это гонка шести, семи, восьми".



"Я по-прежнему могу сослаться на слова, которые я произнес на своей первой пресс-конференции. Я сказал: "Все может измениться", — цитирует Тен Хага Daily Mail.