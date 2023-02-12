Гвардиола: "Когда Джеррард поскользнулся, это тоже наша вина?"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола саркастически упрекнул Премьер-Лигу за отсутствие претензий насчет знаменитого падения экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда в матче против "Челси" в 2014 году.

На текущей неделе "Сити" был обвинен более чем в 100 нарушениях правил финансового фейр-плей, а Гвардиола уже сказал, что ощущает заговор со стороны других клубов Премьер-Лиги, которые мечтают избавиться от гегемонии "горожан".



В очередной раз защищая свой клуб, Гвардиола припомнил, как в 2014 году Джеррард поскользнулся в матче против "Челси" и помог "Сити" перехватить инициативу в чемпионской гонке того сезона.



"Есть моменты, которые принадлежат нам. Они абсолютно принадлежат нам, независимо от приговора, который они вынесут".



"Это и гол Серхио Агуэро (против КПР в 2012), когда споткнулся Балотелли. Я не знаю, виноваты ли мы в том, что Стивен Джеррард поскользнулся на "Энфилде"? Была ли в этом наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но тот момент принадлежит нам".



"Это все моменты, которые мы пережили за годы вместе, и Премьер-Лига примет свое решение... Но я знаю, что мы выиграли и как мы это выиграли. Я знаю, какие усилия мы приложили. Если в 2009 или 2010 году что-нибудь случилось, это ничего не изменит", — цитирует Гвардиолу The Guardian.