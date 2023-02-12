Гол "Брентфорда" против "Арсенала" был засчитан ошибочно

Айвен Тоуни Судейский корпус признал, что ответный гол "Брентфорда" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне был засчитан ошибочно.

Напомним, гол нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни после розыгрыша штрафного оставил "Арсенал" без победы — 1:1.

После матча внимание главного тренера "канониров" Микеля Артеты было сосредоточено на защитнике "пчел" Итане Пинноке, который, находясь в офсайде, заблокировал Габриэля Магальяэса.

Артета отказался считать этот офсайд пассивным, однако BBC сообщает, что у арбитров была более явная причина отменить гол Тоуни.

Дело в том, что в офсайде также оказался партнер Пиннока по "Брентфорду" Кристиан Нергор, записавший на себя результативную передачу.

Рефери VAR Ли Мейсон отсмотрел эпизод с Нергором, но не стал чертить линии для определения положения вне игры — и напрасно.

Таким образом, судейский корпус списал засчитанный гол "Брентфорда" на человеческую ошибку, хотя эта ошибка может иметь большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.


Метки VAR, Арсенал, Брентфорд, Мейсон, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1934

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Последние комментарии:




  1. lpool14 12.02.2023 16:05 # lpool14
    теперь сити должен обойти арсенал ровно на одно очко

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  2. booker 12.02.2023 16:05 # booker
    Спасибо, очень интересно

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  3. irbis85 12.02.2023 15:57 # irbis85
    а кто-то кукарекал, что судьи тащат Арсенал..

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  4. ganinilyha 12.02.2023 15:32 # ganinilyha
    Лишать месячной зарплаты. И вест хэмочного тоже.

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  5. xah 12.02.2023 15:23 # xah
    Ахахах бедные канониры

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  6. wilegend 12.02.2023 15:23 # wilegend
    но резалт справедлив. не наиграли на победку

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  7. arsenig 12.02.2023 15:11 # arsenig
    Капец обидно

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  8. shearer1 12.02.2023 15:09 # shearer1
    И это не впервой

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