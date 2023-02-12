Гол "Брентфорда" против "Арсенала" был засчитан ошибочно

Судейский корпус признал, что ответный гол "Брентфорда" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне был засчитан ошибочно.

Напомним, гол нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни после розыгрыша штрафного оставил "Арсенал" без победы — 1:1.



После матча внимание главного тренера "канониров" Микеля Артеты было сосредоточено на защитнике "пчел" Итане Пинноке, который, находясь в офсайде, заблокировал Габриэля Магальяэса.



Артета отказался считать этот офсайд пассивным, однако BBC сообщает, что у арбитров была более явная причина отменить гол Тоуни.



Дело в том, что в офсайде также оказался партнер Пиннока по "Брентфорду" Кристиан Нергор, записавший на себя результативную передачу.



Рефери VAR Ли Мейсон отсмотрел эпизод с Нергором, но не стал чертить линии для определения положения вне игры — и напрасно.



Таким образом, судейский корпус списал засчитанный гол "Брентфорда" на человеческую ошибку, хотя эта ошибка может иметь большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.