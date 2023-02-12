Гол "Брентфорда" против "Арсенала" был засчитан ошибочно
Судейский корпус признал, что ответный гол "Брентфорда" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне был засчитан ошибочно.
Напомним, гол нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни после розыгрыша штрафного оставил "Арсенал" без победы — 1:1.
После матча внимание главного тренера "канониров" Микеля Артеты было сосредоточено на защитнике "пчел" Итане Пинноке, который, находясь в офсайде, заблокировал Габриэля Магальяэса.
Артета отказался считать этот офсайд пассивным, однако BBC сообщает, что у арбитров была более явная причина отменить гол Тоуни.
Дело в том, что в офсайде также оказался партнер Пиннока по "Брентфорду" Кристиан Нергор, записавший на себя результативную передачу.
Рефери VAR Ли Мейсон отсмотрел эпизод с Нергором, но не стал чертить линии для определения положения вне игры — и напрасно.
Таким образом, судейский корпус списал засчитанный гол "Брентфорда" на человеческую ошибку, хотя эта ошибка может иметь большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.
12.02.2023 15:00
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Последние комментарии:
теперь сити должен обойти арсенал ровно на одно очко
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Спасибо, очень интересно
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а кто-то кукарекал, что судьи тащат Арсенал..
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Лишать месячной зарплаты. И вест хэмочного тоже.
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Ахахах бедные канониры
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но резалт справедлив. не наиграли на победку
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Капец обидно
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И это не впервой
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