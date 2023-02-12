Натан Джонс уволен из "Саутгемптона"

"Саутгемптон" объявил об увольнении своего главного тренера Натана Джонса, который продержался в клубе только 95 дней.

Напомним, Джонс прибыл в "Саутгемптон" из "Лутона" в ноябре, заступив на место уволенного Ральфа Хазенхюттля незадолго до паузы на Чемпионат Мира в Катаре.



С тех пор Натан достиг со "святыми" полуфинала Кубка Лиги и 5-го раунда Кубка Англии, но проиграл семь из своих восьми матчей в Премьер-Лиге.



Суммарно "Саутгемптон" провел 14 матчей при Джонсе, потерпев девять поражений. Последней каплей для боссов клуба с "Сент-Мэри" стал домашний проигрыш действовавшему вдесятером "Вулверхэмптону" накануне (1:2).



49-летний валлиец оставляет "Саутгемптон" на самом дне таблицы Премьер-Лиги, в четырех очках от спасительного места.



Готовить команду к матчу следующего уикенда против "Челси" будет Рубен Селлерс, который обладает лицензией УЕФА категории Pro и прежде поработал в Испании, России, Азербайджане, Греции и Дании.