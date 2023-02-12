Клопп получит "значительные средства" на обновление состава летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит серьезную финансовую поддержку для обновления состава своей команды грядущим летом.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" до заключительной недели сезона претендовал на все четыре трофея, тогда как сейчас "красные" уже вылетели из обоих внутренних кубковых соревнований, а в Премьер-Лиге занимают 10-е место в Премьер-Лиге.



Внутри "Ливерпуля" считают, что столь резкий спад связан не только с обилием травм, но и старением состава — ключевые игроки вроде Джордана Хендерсона, Фабиньо, Мохамеда Салаха и Виргила Ван Дейка приблизились к своему четвертому десятку или уже вступили в него.



Как сообщает The Times, речи об отставке Клоппа из-за неудачно складывающегося сезона не идет, и боссы мерсисайдского клуба собираются предоставить Юргену "значительные средства" для приглашения новых игроков.



Среди игроков, которые интересуют Клоппа, значатся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" и Матеуш Нунеш из "Вулверхэмптона".