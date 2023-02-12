Клопп получит "значительные средства" на обновление состава летом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит серьезную финансовую поддержку для обновления состава своей команды грядущим летом.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" до заключительной недели сезона претендовал на все четыре трофея, тогда как сейчас "красные" уже вылетели из обоих внутренних кубковых соревнований, а в Премьер-Лиге занимают 10-е место в Премьер-Лиге.
Внутри "Ливерпуля" считают, что столь резкий спад связан не только с обилием травм, но и старением состава — ключевые игроки вроде Джордана Хендерсона, Фабиньо, Мохамеда Салаха и Виргила Ван Дейка приблизились к своему четвертому десятку или уже вступили в него.
Как сообщает The Times, речи об отставке Клоппа из-за неудачно складывающегося сезона не идет, и боссы мерсисайдского клуба собираются предоставить Юргену "значительные средства" для приглашения новых игроков.
Среди игроков, которые интересуют Клоппа, значатся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" и Матеуш Нунеш из "Вулверхэмптона".
12.02.2023 13:00
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Последние комментарии:
к тараканьим бегам Клоппа в АПЛ привыкли и приспособились, а другого он не знает... денег ему дадут, а вот ещё 7 лет на подготовку бегунков с неизвестным результатом... т.ч. перспективы у лузерпука всё равно, что заглядывать в геморрой....
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Эт че лямов 50 накинут?)
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КНЯЗИ!!!
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200 500 6000 пхахахахах ох уж эти влажные подзалюпники))))) все хотят быть как императоры, а не нищенками подзалюпальными
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Пишут что 250 млн фунтов будет выделено + продажи так что норм если так
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купить надо 8-9 игроков = 500-600 млн на ТО
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поздно.. ПОсле победы в ЛЧ надо было вкладываться каждое ТО, а не прибыли класть в карманы ФСГ
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