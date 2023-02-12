Клопп получит "значительные средства" на обновление состава летом

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит серьезную финансовую поддержку для обновления состава своей команды грядущим летом.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" до заключительной недели сезона претендовал на все четыре трофея, тогда как сейчас "красные" уже вылетели из обоих внутренних кубковых соревнований, а в Премьер-Лиге занимают 10-е место в Премьер-Лиге.

Внутри "Ливерпуля" считают, что столь резкий спад связан не только с обилием травм, но и старением состава — ключевые игроки вроде Джордана Хендерсона, Фабиньо, Мохамеда Салаха и Виргила Ван Дейка приблизились к своему четвертому десятку или уже вступили в него.

Как сообщает The Times, речи об отставке Клоппа из-за неудачно складывающегося сезона не идет, и боссы мерсисайдского клуба собираются предоставить Юргену "значительные средства" для приглашения новых игроков.

Среди игроков, которые интересуют Клоппа, значатся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" и Матеуш Нунеш из "Вулверхэмптона".


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 12.02.2023 14:16 # kojan
    к тараканьим бегам Клоппа в АПЛ привыкли и приспособились, а другого он не знает... денег ему дадут, а вот ещё 7 лет на подготовку бегунков с неизвестным результатом... т.ч. перспективы у лузерпука всё равно, что заглядывать в геморрой....

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  2. gerrard08 12.02.2023 14:05 # gerrard08
    Эт че лямов 50 накинут?)

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  3. electric 12.02.2023 13:59 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. meshuggah 12.02.2023 13:53 # meshuggah
    200 500 6000 пхахахахах ох уж эти влажные подзалюпники))))) все хотят быть как императоры, а не нищенками подзалюпальными

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  5. felix-the-cat 12.02.2023 13:35 # felix-the-cat
    Пишут что 250 млн фунтов будет выделено + продажи так что норм если так

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  6. vals1702 12.02.2023 13:06 # vals1702
    купить надо 8-9 игроков = 500-600 млн на ТО

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  7. vals1702 12.02.2023 13:05 # vals1702
    поздно.. ПОсле победы в ЛЧ надо было вкладываться каждое ТО, а не прибыли класть в карманы ФСГ

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