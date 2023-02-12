Дайч сделал приоритетом новый контракт с Пикфордом

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч сделал приоритетом подписание нового контракта с голкипером Джорданом Пикфордом.

Пикфорд до сих пор не продлил свое сотрудничество с "Эвертоном", тогда как от действующего контракта Джордана остается только один полный год.



По информации The Sun, ранее "ириски" не были готовы платить первому номеру сборной Англии больше, чем текущие 5 миллионов фунтов в год.



Однако Дайч потребовал от боссов "Эвертона" дать 28-летнему Пикфорду ту зарплату, которую Джордан хочет, а это примерно вдвое больше.



За ситуацией вокруг Пикфорда внимательно следят "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", которые будут готовы перейти к конкретным действиям, если к окончанию сезона Пикфорд так и не заключит новую сделку.