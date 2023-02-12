У Глэйзеров возник раскол относительно оценки стоимости МЮ

Внутри семейства Глэйзеров возник раскол относительно оценки стоимости "Манчестер Юнайтед".

Еще в прошлом году Глэйзеры наняли инвестиционный банк Raine Group, чтобы найти покупателя, которого выложить 6-7 миллиардов фунтов за "Юнайтед".



Однако Daily Mail стало известно, что минимум один из братьев считает данную цену сильно завышенной и ожидает получить более скромные предложения от потенциальных покупателей.



Некоторые члены семейства готовы рассмотреть предложения ниже 5 млрд. фунтов, вдобавок Глэйзеры окончательно не решили будут они продавать "Юнайтед" целиком или долю в клубе.



Daily Mail добавляет, что сразу две группы инвесторов из Саудовской Аравии готовятся выдвинуть свои предложения насчет "Юнайтед", интерес к которому также существует из США, Катара, Китая и Сингапура.