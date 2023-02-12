У Глэйзеров возник раскол относительно оценки стоимости МЮ

Глэйзеры Внутри семейства Глэйзеров возник раскол относительно оценки стоимости "Манчестер Юнайтед".

Еще в прошлом году Глэйзеры наняли инвестиционный банк Raine Group, чтобы найти покупателя, которого выложить 6-7 миллиардов фунтов за "Юнайтед".

Однако Daily Mail стало известно, что минимум один из братьев считает данную цену сильно завышенной и ожидает получить более скромные предложения от потенциальных покупателей.

Некоторые члены семейства готовы рассмотреть предложения ниже 5 млрд. фунтов, вдобавок Глэйзеры окончательно не решили будут они продавать "Юнайтед" целиком или долю в клубе.

Daily Mail добавляет, что сразу две группы инвесторов из Саудовской Аравии готовятся выдвинуть свои предложения насчет "Юнайтед", интерес к которому также существует из США, Катара, Китая и Сингапура.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 11:00

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