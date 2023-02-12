Гвардиол по-прежнему заинтересован в переходе в "Ливерпуль"

Йошко Гвардиол Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол по-прежнему заинтересован в переходе в "Ливерпуль".

Уже заручившись услугами нападающего Кристофера Нкунку, "Челси", по слухам, хочет заполучить и его партнера по "РБ Лейпциг" в лице Гвардиола.

Ранее также пресса спекулировала о том, что Йошко предложил свои услуги "Реалу", но журналист Кристиан Фальк из Bild это решительно опровергает.

По словам Фалька, решение насчет будущего Гвардиола пока не принято — 21-летний хорват вообще не исключает, что задержится в Лейпциге еще на один сезон.

Однако Гвардиол был бы заинтересован в переходе в "Ливерпуль", который ранее он называл клубом своей мечты.


Метки Гвардиол, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 10:00

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