Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол по-прежнему заинтересован в переходе в "Ливерпуль".

Уже заручившись услугами нападающего Кристофера Нкунку, "Челси", по слухам, хочет заполучить и его партнера по "РБ Лейпциг" в лице Гвардиола.



Ранее также пресса спекулировала о том, что Йошко предложил свои услуги "Реалу", но журналист Кристиан Фальк из Bild это решительно опровергает.



По словам Фалька, решение насчет будущего Гвардиола пока не принято — 21-летний хорват вообще не исключает, что задержится в Лейпциге еще на один сезон.



Однако Гвардиол был бы заинтересован в переходе в "Ливерпуль", который ранее он называл клубом своей мечты.