Видич похвалил Мартинеса

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич похвалил защитника "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса.

В этом сезоне Мартинес, купленный у "Аякса" прошлым летом, сформировал надежную связку в центре обороны "Юнайтед" с Рафаэлем Вараном, и это является ключом к тому, что сейчас "красные дьяволы" располагаются в топ-4 Премьер-Лиги.



Видич доволен тем, как Лисандро освоился в английском футболе со своими 175 сантиметрами роста, и ожидает от связки аргентинца с Вараном большего.



"Лисандро перешел только шесть месяцев назад, и он очень хорош для столь короткого срока. Он придает команде энергии, ему нравится обороняться. Похоже, ему нравится играть в Англии. Он стал отличным приобретением".



"Варан — опытный игрок, у него есть кое-какие проблемы в плане травм, но я определенно ожидаю большего от них обоих. Чем больше они будут играть вместе, тем лучше будет их связка".



"Я очень доволен тем, как Лисандро выступает после своего перехода в клуб. У людей были некоторые сомнения насчет того, сможет ли он заиграть в Англии, но я, будучи бывшим игроком и защитником, очень доволен тем, как он играет. Особенно мне нравится та энергия, та агрессия и тот победный дух, что он придает команде", — сообщил Видич The i.